L’Ospedale Civile di Busca mette in vendita due alloggi per migliorare l’immobile istituzionale

L’amministrazione dell’Ospedale Civile di Busca A.P.S.P ha pubblicato l’Asta di due alloggi di proprietà. Il primo a Milano in Via Rocca Scagna 7 per il valore di 162,682,00, il secondo a Bordighera in Via Milano per il valore di 189.968,00. Scadenza 20 novembre 2023 alle ore 12,00. La documentazione di gara è scaricabile dal sito https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Dettaglio.aspx?Pub=220&Tipo=17&CE=ocbapsp1514.

Per informazioni rivolgersi al numero 0171 945151 in orario di ufficio (9,00-12,00)

I proventi saranno utilizzati per il miglioramento dell’immobile istituzionale.

Bordighera piccolo trilocale in zona centrale, tranquilla, al terzo piano, in un condominio signorile a 200 metri dal mare, di circa 55 metri quadri (due camere, soggiorno, bagno e terrazzo e porzione di soffitta) Il bagno è stato ristrutturato di recente. Classe energetica G.

Milano Bilocale Via Rocca Scagna, 7 - vicino alla fermata della metropolitana Rovereto, in un condominio signorile, ad un km dalla Stazione centrale, bilocale di circa 45 metri più terrazzo (camera, cucina, ingresso e ampio terrazzo di venti metri quadrati). Classe energetica F.