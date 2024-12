Dal “Sol Invictus” a Briaglia a “L'enigma dell'ombra misteriosa” di Saluzzo celebrano il solstizio d’inverno: ecco gli eventi del week end in Granda

Manca poco alle feste che portano in Granda tanti eventi: concerti, presepi, mercatini, fiere, mostre ed eventi gastronomici, per tutti i gusti e in ogni angolo della nostra provincia.

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo.

***

CUNEO

GIARDINO LIPU

Nel pomeriggio di sabato 21 dicembre, con inizio alle ore 15.30, tutti i bambini sono invitati al Giardino Lipu di Viale Angeli 81 per addobbare un albero di Natale speciale, dedicato agli uccelli che frequentano il Giardino. Si prepareranno ghirlande/festoni di arachidi e palline di cibo (semi e grasso) con cui decorare un albero natalizio, a disposizione degli uccelli, per nutrirli nelle fredde giornate di dicembre. L'evento è gratuito e si terrà anche in caso di maltempo. Per informazioni e prenotazioni: cuneo@lipu.it 328 27 98 896 - 328 42 77 574.

CUNEO

LABORATORI NATALIZI

Sabato 21 dicembre, dalle ore 10, presso il Museo Civico di Cuneo, laboratorio per bambini indirizzato a sviluppare le propensioni artistiche e le abilità manuali dei partecipanti, con il fine di indirizzarli in maniera semplice e divertente alle meraviglie del mondo dell’arte. Il costo dell’attività è pari a 5 euro a bambino e la prenotazione è obbligatoria. Info: Museo Civico di Cuneo - 0171/634 175.

CUNEO

LE MAGIE DELL’OTTICA

Sabato 21 dicembre, dalle 14.30 alle 16.30 al complesso monumentale di San Francesco, laboratorio, per bambini e famiglie, parte degli eventi collaterali della mostra “Canaletto, Van Wittel, Bellotto. Il Gran Teatro delle città. Capolavori dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica”. I posti sono limitati. Info: www.eventbrite.it

CUNEO

CONCERTO D’ORGANO

Domenica 22 dicembre, alle ore 21, presso la chiesa di San Sebastiano (Contrada Mondovì), si terrà un concerto sull’organo Serassi-Parolini, in occasione della sua messa a punto e accordatura.

Info e prenotazioni: 353 42 61 755.

CUNEO

HANDMADE MARKET

Sabato 21 dicembre, in occasione di Illuminatale, in Via Roma dalle 10.30 alle 19.30, si terrà l’appuntamento con l’Handmade Market di “Made in Cuneo”. Saranno esposte creazioni artigianali uniche e oggetti fatti a mano, perfetti per regali di Natale. Un appuntamento per vivere l'atmosfera natalizia e scoprire la passione ed il talento degli artigiani locali. Info: madeincuneo@gmail.com

***

ALBA

MUSICA IN MUSEO - LOVE CONCERTO DEGLI AUGURI

Sabato 21 dicembre, alle ore 17, presso Museo civico "Federico Eusebio” in Via Vittorio Emanuele II 19 e nell'ambito della rassegna Musica in Museo, si terrà “Love - Concerto degli Auguri”. Si esibiranno il tenore Enrico Iviglia, Marco Bellone alla tromba e Andrea Campora al pianoforte. A seguire brindisi di auguri. Ingresso gratuito. Info e prenotazioni museo@comune.alba.cn.it - 0173/ 292473.

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Domenica 22 dicembre, continua l’esperienza “Alba sotterranea”, tour guidato da un archeologo professionista alla scoperta del passato romano e medievale della città. Punto di ritrovo 15 minuti prima dell'orario di visita in piazza Risorgimento, di fronte al Municipio/Ufficio turistico.

Sono disponibili turni di visita sia al mattino sia al pomeriggio. Info: ambientecultura.it

ALBA

CONCERTO DI NATALE DELLA BANCA D’ALBA

Sabato 21 dicembre, alle ore 16, concerto offerto da Banca d’Alba in piazza Risorgimento. Info: www.borgosanlorenzo.org/notti-della-nativita.html

ALBA

GIUSEPPE PENONE IMPRONTE DI LUCE

Sabato 21 e domenica 22 dicembre prosegue presso Fondazione Ferrero – via Vivaro 49, la mostra “Giuseppe Penone - Impronte di luce”. Orario: 10-19. Info: https://www.fondazioneferrero.it/appuntamenti

***

BAROLO

BENVENUTO INVERNO SUI SENTIERI DEL BAROLO

Sabato 21 dicembre, con ritrovo alle 9.45 e partenza alle ore 10 da piazza Colbert, percorso guidato dal Castello di Barolo alle colline dei grandi cru, tra i colori dall’ultimo foliage, nel periodo dell’anno che prelude al riposo invernale dei pregiati vigneti.

Lunghezza 10 km, dislivello 450m. Rientro alle ore 13.45 circa. Info: 339 65 75 703.

***

BEINETTE

CONCERTO DI NATALE

Sabato 21 dicembre, alle ore 21 nella chiesa parrocchiale Concerto di Natale con il Coro Monserrato diretto da Fabio Quaranta.

***

BORGO SAN DALMAZZO

BABBO NATALE AL TESORIERE

Sabato 21 dicembre, dalle ore 14.30, al parco del Tesoriere, Via Tevere 74, in attesa dell'arrivo di Babbo Natale, giochi delle Olimpiadi di Natale, accompagnati dalla musica del gruppo Viroundar.

Info: 371 58 21 716.

***

BOVES

FESTA DEL LIBRO

Sabato 21 dicembre, dalle 14.30 a Madonna dei Boschi nei locali di Apiceuropa, appuntamento dedicato ai libri e alla promozione della lettura. Info: info@apieuropa.com

***

BRA

TRA COLORI ED EMOZIONI

Sabato 21 dicembre, a Palazzo Mathis, aperta la mostra personale di Ada Perona “Tra colori ed emozioni”. L’esposizione sarà visitabile ad ingresso gratuito con orario 10-12.30 e 15.00-17.30.

Info: 0172/430185.

BRA

CIOCCONATALE

Domenica 22 dicembre, dalle 15 alle 19, “Bra Ciocconatale” per le vie de centro cittadino: si potranno trovare musica, il trenino natalizio, spettacoli di acrobatica aerea, truccabimbi, caricaturista, tanti laboratori per bambini, che potranno anche fare un giro a cavallo di un mini pony. Info: 0172/413030.

BRA

IL MUSEO CRAVERI 50 ANNI FA

Domenica 22 dicembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, sarà aperta la mostra fotografica “Il Museo Craveri 50 anni fa”, con scatti in bianco e nero delle sale inaugurate nel 1974 ad opera di Ettore Molinaro. Info: https://www.museidibra.it/

***

BRIAGLIA

SOL INVICTUS

Domenica 22 dicembre si ripete il grande spettacolo del Sol Invictus all'Ipogeo della Casnea di Briaglia, con il sole che, in concomitanza con il solstizio d'inverno, illumina tutta la cavità ipogea di epoca protostorica. Alle ore 8 ritrovo a Briaglia in Piazza Serra, alle 8.30 Sol Invictus all'Ipogeo della Casnea. A seguire colazione offerta dal Comitato Landandè. Alle ore 9 partenza per la camminata e alle 12 pranzo presso la Trattoria da Corrado. Spostamento con mezzi propri. Alle ore 14.30 - 15 visita guidata alla Cupola del Santuario di Vicoforte. Prenotazione qui

Info: https://sentierolandande.it/

***

BUSCA

GRAN TOUR DEI PRESEPI

Domenica 22 dicembre dalle ore 14 alle 17.30, “Presepi a Busca”, una serie di allestimenti tra i più vari, dal meccanico tradizionale a quello “ritagliato”. Info: 371 54 20 603.



BUSCA

BABBO NATALE AL BOSCO

Sabato 21 e domenica 22 dicembre al Bosco di Busca, ci sarà il “Villaggio di Babbo Natale”. Due giornate magiche da trascorrere in famiglia per sostenere la terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Cuneo. Info: info@vogliadicrescere.it - 347 65 85 657.

***

CANALE

NATALE ERRANTE

Domenica 22 dicembre porte aperte all’Enoteca Regionale del Roero e Mercato del Tartufo. Alle ore 11 Natale Errante e partenza “Tour dei Babi Natale” in MTB sui sentieri del Roero: 20 km con accompagnatori e possibilità di sostenere UGI (Unione Genitori Italiani – Contro il tumore dei bambini Odv)”. Alle 12.30 in piazza Italia “Grande Polentata” preparata dal Gruppo Alpini. Dalle ore 14.30 balli occitani con il Gruppo Artusin e concerto dei Lou Dalfin. Per tutta la giornata mercatino e scatolata benefica nelle vie del paese. Info: 393 44 26 474 - https://www.comune.canale.cn.it prolocodicanale@gmail.com

***

CARAGLIO

DOISNEAU MUSICHE E STORIE DI STRADA

Sabato 21 dicembre, alle ore 18, “Festina lente. Musica e storie di strada” presso il Filatoio. Sara Cesano e Sergio Pozzi del Duo Sciapò con voce, violino e chitarra faranno rivivere i ricordi delle persone incontrate dal grande maestro francese durante il suo lavoro, andando così oltre lo scatto. Info: https://fondazioneartea.org/

***

CARTIGNANO

MERCATINO

Domenica 22 dicembre, 14esima edizione dei mercatini natalizi di Cartignano. Artigianato, hobbistica e prodotti tipici alla presenza della carrozza di Babbo Natale, per una giornata di divertimento per adulti e bambini. Ingresso libero. Info: 340 46 58 974.

***

CASTELMAGNO

FABULANDO

Sabato 21 dicembre, alle 17, ritrovo al Santuario di San Magno per una ciaspolata in compagnia delle guide di Chamin. Al rientro, per chi desidera, cena di Natale al Rifugio Maraman di Castelmagno, con un menù gourmet a base di Castelmagno e altri formaggi locali, panettone e una salutare tisana sotto l’Albero. Prenotazione obbligatoria. Info: www.chamin.it

***

CHERASCO

EMANUELE LUZZATI TRA FIABA E FANTASIA

Sabato 21 e domenica 22 dicembre sarà aperta, presso palazzo Salmatoris, l’esposizione intitolata “Emanuele Luzzati tra Fiaba e Fantasia”, mostra che resterà aperta sino al 23 febbraio 2025. Orario 9.30-12.30 e 14.30-18.30. Ingresso gratuito. Info: https://www.turismoeventicherasco.it/

CHERASCO

MOSTRA CHERASCO IN PARTICOLARE

Sabato 22 e domenica 22 dicembre sarà visitabile la mostra fotografica di Bruno Costamagna “Cherasco in particolare” nella restaurata Chiesa di San Gregorio. Orario dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Ingresso libero. Info: https://www.comune.cherasco.cn.it/

***

CORTEMILIA

ASPETTANDO IL NATALE A CORTEMILIA

Sabato 21 dicembre, alle ore 20.30, nella Chiesa di San Francesco, “Tombola di Natale” con premi speciali. Info: www.comunecortemilia.it

***

DEMONTE

CONCERTO DI NATALE

Sabato 21 dicembre, alle ore 21, presso la chiesa di San Donato, Concerto di Natale della Banda Musicale Demunteisa e Corale Valle Stura

***

DOGLIANI

TRIFULE - MERCATO DEL TARTUFO

Sabato 21 e domenica 22 dicembre, continua la 1a edizione di “Trifule, Mercato del Tartufo di Dogliani e delle Alte Terre di Langa”. Info: https://www.cuneoalps.it/eventi/trifule-1-edizione

https://doglianiturismo.com

DOGLIANI

MOSTRA DI FRANCO ALESSANDRIA

Domenica 22 dicembre, alle ore 10, in Piazza Umberto I°, si terrà l'inaugurazione della mostra di Franco Sebastiano Alessandria, presente l'artista. Una mostra a cielo aperto nel cuore di Dogliani allestita con le opere del “genio delle chiavi”, che resterà visibile a tutti per l’intero periodo invernale. Info: 0173/70210.

***

DRONERO

MERCATINO DI NATALE

Sabato 21 dicembre dalle ore 9 alle 13, nel cortile del Convitto di San Giuseppe di Dronero, Mercatino di Natale dedicato alle eccellenze della Valle Maira. Info: https://www.vallemaira.org/

***

FOSSANO

CONCERTO DI NATALE

Sabato 21 dicembre, alle ore 21, tradizionale Concerto di Natale presso la Cattedrale di San Giovenale di Fossano. Info e prenotazioni: https://bit.ly/40bZLYD

***

GOVONE

MAGICO PAESE DI NATALE

Sabato 21 e domenica 22 dicembre, prosegue il “Magico Paese di Natale”. All’interno del castello reale, grandi e piccini possono incontrare uno straordinario Santa Claus, sorridente e disponibile. Un viaggio fantastico nel regno dei sogni e della fantasia, corredato dal ricco Mercatino di Natale di Asti. Domenica 22 dicembre, suggestivo percorso sui sentieri del settore orientale del Roero, che, dall’abitato di Priocca, condurrà a Govone e al Magico Paese di Babbo Natale. Ritrovo alle ore 9.45 e partenza alle ore 10, da Priocca. Lunghezza del percorso km 14. Contributo dell'escursione € 15, gratuità minori di 12 anni. Info: info@magicopaesedinatale.com https://terrealte.cn.it

***

LA MORRA

COLORI ATTIMI RIFLESSI

Sabato 21 e domenica 22 dicembre, presso la Cantina Comunale di La Morra, sarà visitabile la mostra personale di Antonella Tavella intitolata "Colori, Attimi, Riflessi". Orario dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero. Info: https://www.cantinalamorra.com/

***

MOIOLA

LABORATORIO PER FAMIGLIE

Sabato 21 dicembre, alle ore 15, presso il Centro "Saben" a Moiola, laboratorio per famiglie "Dall'erba al formaggio" dedicato alla lavorazione del latte. Evento a pagamento, prenotazione necessaria. Info: portadivalle@vallesturaexperience.it 0171/696206.

***

MONDOVÌ

EMOZIONI A COLORI

Sabato 21 dicembre, alle ore 17.30, presso il Museo della Ceramica di Mondovì, in piazza Maggiore 1, l'associazione culturale Gli Spigolatori presenterà l'ultimo libro di Maura Anfossi, “Emozioni a colori. Piccola guida per ritrovare il sé autentico”. L'evento è a ingresso libero, Info: associ.spigolatori@gmail.com - 333 86 70 760.

MONDOVÌ

UN NATALE DA FIABA

Sabato 21 e domenica 22 dicembre continua "Un Natale da fiaba". Il centro storico di Breo accende la magia del Natale all’insegna della sua fiaba più celebre: "Lo Schiaccianoci". Dal mattino mercatino natalizio con prodotti artigianali e specialità gastronomiche. Info: https://vivimondovi.it/unnataledafiaba/

MONDOVÌ

METTIAMOCI IN GIOCO

Domenica 22 dicembre dalle 14.30 alle 18.30, i presso i locali dell’oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maggiore a Mondovì Borgo Ferrone, in Via San Bernolfo 16, si svolgerà “Mettiamoci in gioco”. Sarà possibile prendere parte a giochi di ruolo su prenotazione e/o cimentarsi in giochi da tavolo (non è necessaria la prenotazione). A tutti i partecipanti sarà offerta la merenda. L’evento è gratuito. Info: iatmondovi@visitcuneese.it

***

MOROZZO

CONCERTO DI NATALE

Sabato 21 dicembre, alle ore 21, concerto di Natale con il gruppo Sun Chorus “... ma di tutte la più grande è l’Amore”, presso la Chiesa Parrocchiale di Morozzo. Ingresso libero. Info: https://www.facebook.com/sunchorus/

***

ORMEA

CONCERTO DI NATALE

Sabato 21 dicembre, alle ore 21, presso il Salone della Società Operaia ad Ormea, il corpo bandistico "Alta Val Tanaro" si esibirà nel consueto "Concerto di Natale". Ingresso libero e gratuito. Info: 0174/391101.

***

PIANFEI

Torna l'appuntamento con il "Presepe in Crusà": dal 22 dicembre al 6 gennaio. Un appuntamento immancabile che l’anno scorso ha registrato oltre 8mila visitatori. Gli orari di apertura saranno tutti i giorni dalle 15 alle 18.

***

POLLENZO

CONCERTO GOSPEL

Domenica 22 dicembre, alle ore 20.45, presso la Chiesa Parrocchiale di San Vittore Martire,

concerto “Gospel di Natale” a cura del Coro Spiritual’s Friends dell’Associazione Culturale “Harmoniae” di Bra. Al pianoforte si esibirà il Pollentino Giancarlo Sacco, mentre il compito della direzione del Coro spetta al maestro Giuseppe Allione. L’iniziativa è finalizzata alla raccolta fondi per il Progetto Generale di Recupero e Valorizzazione del complesso monumentale della Chiesa ottocentesca di San Vittore Martire. Ingresso libero. Seguirà il tradizionale scambio di auguri con le tipiche paste di meliga pollentine con cioccolata, thè, panettone e vino moscato.

***

PONTECHIANALE

MERCATINI DI VALLE

Domenica 22 dicembre, Mercatini di Valle organizzati dalla Pro loco in collaborazione con la Fondazione Bertoni e Unione Montana Valle Varaita. Il suggestivo Borgo appoggiato sul lago regalerà un'atmosfera natalizia unica e farà da cornice alle bancarelle che proporranno tanti prodotti tipici della tradizione locale. Info: prolocopontechianale18@gmail.com - 371 77 74 594.

***

RIFREDDO

ENVIE DE CHANTER

Sabato 21 dicembre, alle ore 21, presso la Parrocchia di San Nicolao, Concerto di Natale con il coro di voci bianche e il coro giovanile "Envie de chanter", diretti da Alessandra Castelli e Flavio Fraire. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: www.enviedechanter.it

***

RITTANA

CONCERTO DI NATALE

Sabato 21 dicembre, alle ore 20.30, presso il santuario SS. Giovanni Battista e Mauro, è organizzato un concerto di Natale con atmosfera a lume di candela. Ad esibirsi all'organo del santuario tornato a nuova vita sarà il maestro Giorgio Revelli. Ingresso libero. Info: 339 59 42 570

***

ROCCASPARVERA

Sabato 21 dicembre con "Rodd & la magia della musica", animazione itinerante per famiglie con bambini a cura dalla cooperativa ITUR natura cultura turismo, con la partecipazione speciale dei musicisti della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo. Ritrovo a Roccasparvera in Piazza Castello con gruppi in partenza alle ore 16.45 - 17.45 -18.45. Quota di partecipazione comprensiva di merenda 5€, compresi gli adulti accompagnatori. Info: www.parcofluvialegessostura.it

***

SALUZZO

ECLISSI SALUZZO

Sabato 21 dicembre, alle ore 10, visita guidata a tema "Eclissi Saluzzo - L'enigma dell'ombra misteriosa". Ogni anno, in corrispondenza del solstizio d’inverno, l’ombra della Torre rinascimentale, si proietta perfettamente sul campanile medievale e vi appare tridimensionalmente inserita. Alla scoperta dei segreti dell’antica Saluzzo salendo fino alla Castiglia. Insieme all’artista Franco Giletta, saluzzese, ricercatore e studioso, si osserverà il prodigioso fenomeno. Ritrovo presso Ufficio del Turismo (Piazza Buttini), durata 2 ore circa, costo biglietto intero 10€. Prenotazione consigliata. Info: https://visitsaluzzo.it/

***

SANTO STEFANO BELBO

MERCATINO SENZA TEMPO

Domenica 22 dicembre, per tutta la giornata, Mercatino dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo. Info: 348 17 96 538.

***

VEZZA D’ALBA

CONCERTO NATALIZIO

Sabato 21 dicembre, alle ore 21, presso il circolo ACLI Bocciofila Vezzese, “Concerto Natalizio (ma non troppo)” a cura del Gruppo Folklore del Roero. Ingresso gratuito.