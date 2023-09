Scarnafigi diventa per un anno la Capitale dei piccoli Comuni Italiani

Scarnafigi, da venerdì 22 settembre, sarà nominata per un anno la “Capitale dei piccoli Comuni italiani” nell’ambito della 23esima Assemblea nazionale dell’associazione nazionale piccoli Comuni d’Italia e della 18esima Festa nazionale Anpci che si svolgerà dal 22 al 24 settembre con diversi appuntamenti previsti nei comuni facenti parte dell’associazione Octavia.

L’evento è organizzato oltre che dall’Anpci e dal Comune di Scarnafigi, anche dall’associazione Octavia di cui il paese fa parte, con altre 17 realtà della pianura, che si estende tra il saluzzese e il saviglianese.

Sono considerati ‘piccoli Comuni’ quelli con una popolazione fino a 5mila abitanti, rappresentando circa il 70% del totale dei Comuni italiani in quanto sono quasi 6mila con 10 milioni di abitanti.

Grazie alle loro peculiarità i piccoli Comuni sono una preziosa fonte di opportunità per l'Italia, veri e propri luoghi di diversità culturale e territoriale, in cui l'accoglienza si trasforma in un valore aggiunto, la sostenibilità diventa un motore di crescita e l'identità si converte in competitività.

Dall’ottobre del 2017 sono tutelati e promossi dalla ‘legge sui Piccoli Comuni’ meglio conosciuta con il nome del suo promotore come ‘legge Realacci’.

La Festa dei piccoli comuni prenderà il via a Scarnafigi con l’accoglienza dei partecipanti, venerdì 22 settembre alle 13,30.

Sono attesi in paese più di 200 tra sindaci e rappresentanti provenienti dai piccoli Comuni italiani.

Dopo un intero pomeriggio dedicato ad incontri e dibattiti, la giornata di venerdì si concluderà, alle 22, con la cerimonia del passaggio di consegne, attraverso la simbolica ‘Chiave dei piccoli Comuni d’Italia’ da parte dal neo sindaco di Stalettì Mario Gentile eletto nel maggio scorso nel comune calabro in provincia di Catanzaro (in cui si era tenuta l’assemblea Anpci nel 2022) al sindaco di Scarnafigi Riccardo Ghigo.

“È un privilegio accogliere questa manifestazione, assieme ai Comuni dell’associazione Octavia, - sostiene Riccardo Ghigo - che rappresenta un'occasione unica per gli amministratori locali di condividere idee e discutere delle sfide che ci riguardano da vicino.

Spesso, sono proprio i piccoli paesi a essere più vicini ai propri abitanti, svolgendo un ruolo di presidio fondamentale sul territorio.

L'amministrazione – conclude Ghigo - in tali contesti può risultare ardua a causa delle scarse risorse e del limitato numero di dipendenti a disposizione, tuttavia, nonostante queste sfide, si fa sempre il massimo per garantire una gestione efficace e attenta delle comunità locali”.

Dello stesso parere Matteo Morena, presidente dell’associazione Octavia e sindaco di Cardè: “È un grande piacere ed onore per il territorio di Octavia ospitare questo evento di portata nazionale. Saranno tre giorni non di festa, ma soprattutto di riflessione e di scambio di idee tra i tanti amministratori che provengono da tutta Italia visto i tempi in cui ci troviamo ad amministrare i nostri piccoli Comuni”.

IL PROGRAMMA

La Festa dei piccoli Comuni si apre venerdì 22 settemb alle 13,30 a Scarnafigi con l’arrivo degli amministratori dei piccoli centri da tutta l’Italia che sfileranno in corteo dalla piazza della Parrocchia (dove si trova la Confraternita di Santa Croce, che dopo i restauri diverrà la sede dell’associazione Octavia).

La sfilata sarà preceduta dall’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Musici San Martino di Saluzzo. Seguirà un momento di raccoglimento dinanzi al monumento ai Caduti insieme agli allievi delle scuole per poi proseguire verso il cinema Lux.

Qui alle 14,45 ci sarà l’apertura dei lavori e i dibattiti tra tutti i rappresentanti dei piccoli Comuni, preceduta dai saluti ufficiali del sindaco di Scarnafigi Riccardo Ghigo e del presidente di Octavia, Matteo Morena.

Farà seguito la relazione del presidente nazionale Anpci, Franca Biglio e il saluto delle autorità. L’incontro sarà moderato da Marco Perosino, ex Senatore e attuale consigliere del ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

Alle 17,30 si terrà il dibattito: “La parola ai sindaci” moderato da Francesco Cerisano, giornalista di ItaliaOggi.

A fine dibattito verranno espletati gli adempimenti statutari e si provvederà al rinnovo e alla nomina delle cariche nell’ambito dell’Associazione dei piccoli Comuni (Anpci).

Al termine dell’aperitivo nel parco del castello, seguirà l’appuntamento conviviale nella tensostruttura allestita in piazza don Ettore Dao.

La giornata si concluderà alle 22 con la cerimonia del passaggio della Chiave dei Piccoli Comuni d’Italia dal Sindaco di Stalettì Mario Gentile a Riccardo Ghigo, sindaco di Scarnafigi.

Durante la manifestazione è prevista al pomeriggio un’iniziativa culturale al castello, dove saranno esposte dalla curatrice Cinzia Tesio alcune litografie di Pablo Picasso, protagonista dell’arte del ‘900.

La tre giorni dedicata ai piccoli Comuni proseguirà sabato 23, alle 10, a Villafalletto con il Premio Letterario che si terrà nel Salone ‘Tavio Cosio’.

Nel pomeriggio sindaci e amministratori dei piccoli Comuni ospiti potranno visitare i castelli del territorio di Octavia, tra cui Monasterolo, Lagnasco e Cardè.

Alle 20 è in programma la cena a Casalgrasso in occasione della Sagra del Tajarin.

La Festa si concluderà domenica 24 settembre all’abbazia di Staffarda nel Comune di Revello celebrata dal vescovo di Saluzzo monsignor Cristiano Bodo.