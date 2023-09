Funerale e cremazione: come funziona l'organizzazione

Molte persone fanno ancora confusione per quanto riguarda l’argomento funerale e cremazione ed è un peccato visto che quest'ultimo ormai è un metodo di sepoltura sempre più richiesto, come dimostra il fatto che secondo uno studio nel 2019 sono state circa duecentomila le salme cremate: ed ecco perché è importante sapere come funziona nello specifico un funerale con la cremazione.

Teniamo presente che nel momento in cui una famiglia insieme a un'agenzia di onoranze funebri organizza un funerale dovrà decidere in primis la sepoltura del defunto o appunto la cremazione.

Però nel momento in cui la persona non ha lasciato nessun testamento scritto sarà la famiglia a dover fare questa scelta e cioè spesso la farà un membro e cioè moglie o figli.

Ma visto che si tratta di una tipologia di funerale ancora un po' nuova, anche se negli ultimi anni è aumentata la richiesta, molte famiglie ancora non sanno come funziona e quindi se lo chiedono, nel senso che cercano di capire come sarà la cerimonia del crematorio, quanto dura l'incenerimento nonché quali sono i prezzi.

Innanzitutto per quanto riguarda la cremazione diciamo che il processo consiste nel fatto di bruciare il corpo del defunto che diventerà in una seconda fase cenere. In pratica le ceneri funerarie saranno raccolte in un'urna, e messe in alcuni casi a disposizione della famiglia.

Il luogo in cui avverrà la cremazione è il forno crematorio: fino a qualche anno fa ce ne erano solo 85 però il numero è destinato a salire, visto che c'è una richiesta sempre più alta in merito.

Secondo alcuni dati infatti entro il 2030 più del 50% dei funerali sarà legato alla cremazione, la quale non è una scelta banale perché è legata a diverse ragioni, considerando che per esempio è più economica della sepoltura tradizionale.

Ma per molte persone la cremazione rappresenta ancora un’incognita.

Quali sono le fasi principali della cremazione

Innanzitutto la cremazione avviene in un forno crematorio autorizzato, mentre la cerimonia di tributo si può organizzare all'interno della sala cerimoniale di questo forno, e durerà circa 40 minuti, anche se tutto dipende dal cerimoniere e dal numero di persone presenti.

Anche se ancora non è così comune in alcuni casi si può richiedere anche la presenza di un diacono o di un pastore proprio per celebrare queste cerimonie, oltre al fatto che volendo si può organizzare un tributo religioso prima della stessa cremazione.

Al termine della cerimonia la famiglia dovrà uscire dal luogo per far svolgere il processo di cremazione: ci riferiamo al fatto anche che ci sarà una sala dove ricevere le condoglianze che sarà messa a disposizione per i cari del defunto.

Infine ricordiamo che per quanto riguarda il processo di cremazione la durata è di circa un'ora e mezza ma il tempo può aumentare in base al corpo del defunto e la bara scelto.

Ci saranno due fasi e cioè una iniziale nella quale la bara sarà introdotto nel forno ad una temperatura di 850 gradi: mentre il termine della cremazione le spoglie mortali del defunto e cioè le ossa verranno ridotte in cenere.