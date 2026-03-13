Rincari carburanti, Confartigianato Cuneo: “Servono misure urgenti per sostenere le imprese del comparto del trasporto persone”

«Occorre al più presto un tavolo di confronto tra le Associazioni di categoria dei Trasporti e il Ministero delle Infrastrutture per sostenere il comparto in forte difficoltà per i recenti aumenti del carburante». A lanciare questo appello sono i rappresentanti territoriali di Confartigianato Cuneo, Umbro Germini per iTaxisti e Roberto Rovere per gli Autonoleggiatori/ncc, i quali chiedono che vengano valutate con urgenza misure adeguate a supportare il settore in grave sofferenza.

Il conflitto in Medio Oriente sta condizionando pesantemente le dinamiche dei prezzi dei carburanti. Secondo le ultime rilevazioni il prezzo del gasolio self in media nazionale risulta salito a 1,976 euro/litro, con un aumento di 0,252 euro al litro pari al +14,6% rispetto al prezzo del 27 febbraio, giorno antecedente l’attacco all’Iran da parte degli Stati Uniti e di Israele, generando forti criticità per le imprese del trasporto persone.

«Il rialzo dei prezzi - sottolineano Germini e Rovere – è un fenomeno che rischia di protrarsi anche nei prossimi mesi, sta determinando una crescita significativa dei costi di esercizio che, se non adeguatamente compensata, rischia di mettere in seria difficoltà molte imprese impegnate nel trasporto pubblico non di linea».