Economia | 13 marzo 2026, 11:00

Tutti pazzi per le offerte di Pasqua 2026 da Europrezzi!

Novità, gusto e convenienza per la casa, il giardino e la tavola… per festeggiare al meglio la Pasqua 2026!

Europrezzi ti sorprende con tantissime offerte imperdibili: articoli per arredare i tuoi spazi all’aperto e tante specialità per la tua tavola delle feste. Tutto con prezzi incredibili e disponibili fino ad esaurimento scorte!

Offerte speciali – Pasqua 2026

  • Salotto “NewPort” in metallo → €99.00 Elegante set da esterno composto da 2 poltrone con cuscini, 1 divanetto con cuscino e 1 tavolino. Perfetto per arredare con stile giardini, terrazzi e spazi all’aperto.

  • Salottino per due persone → €79.00 Composto da 2 poltrone e un tavolino, ideale per piccoli spazi senza rinunciare a comodità ed eleganza.

  • Energy Drink Gold 250 ml – Novità 2026 → €0.75 (OFFERTA LANCIO) L’energy drink di Gianluca Vacchi, disponibile in anteprima a un prezzo speciale. 

Ritagli Fette Monviso 400 g → €1.50 Tornano finalmente le amatissime fette biscottate ritagli, tra i prodotti più richiesti dai nostri clienti. 

  • Antipasto Piemontese 280 g → €2.49 Il gusto della tradizione piemontese che ha fatto innamorare i nostri clienti è di nuovo disponibile! 

Focaccia 500 g – gusti assortiti → €2.50 Sì, hai letto bene! Il prezzo torna quello di prima! Disponibile nei gusti: olio d’oliva, pomodoro, cipolla, mais e olive. 

  • Uovo di Pasqua al latte 400 g → €8.00 Vieni a scoprire tutta la selezione di cioccolata per festeggiare la Pasqua 2026 con gusto e convenienza.

Quest’anno la Pasqua 2026 è ancora più dolce da EUROPREZZI!

Offerte valide fino ad esaurimento scorte – ti aspettiamo nei nostri punti vendita!

Dove trovarci

  • GENOLA – Via Frassinetto 5 
  • SALUZZO – Via Cuneo 12 
  • POCA PAGLIA – Borgo San Martino 12 
  • RIVAROLO – Corso Re Arduino 83

I.P.

