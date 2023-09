Scopri l’Osteria 12 Arcate e la sua cucina conviviale

In questo articolo, esploreremo la magica fusione di tradizione, qualità e convivialità che caratterizza questa osteria unica, offrendo un'esperienza gastronomica straordinaria per pranzi, cene ed eventi.

Un'Eccellenza nel cuore di Borgo Vittoria

L'Osteria 12 Arcate è molto più di un semplice ristorante. È un tesoro culinario situato nel contesto più ampio di Cascina Fossata, un progetto che ha trasformato una vecchia cascina in un luogo di incontro e socialità. Al suo interno, si trovano non solo l'osteria ma anche hotel, appartamenti e spazi per formazione e incontri. La struttura è stata recuperata con grande cura, includendo l'originaria "casa del custode" che ora ospita i locali dell'osteria.

La filosofia della cucina: tradizione, sostenibilità e qualità

La cucina dell'Osteria 12 Arcate è guidata da una filosofia vincente basata su tre pilastri fondamentali: tradizione, sostenibilità e qualità. Questi valori sono tangibili in ogni aspetto dell'esperienza culinaria offerta.

Tradizione riassaporata

Piatti piemontesi autentici: l'Osteria 12 Arcate celebra la ricca tradizione gastronomica piemontese, presentando piatti che riportano alla mente i sapori delle nonne. Dagli agnolotti ai tajarin, ogni boccone racconta una storia di tradizione e passione per la cucina locale.

Pasta fatta a mano

La pasta fresca, realizzata a mano dagli chef, è un punto di forza dell'osteria. La sua maestria nel creare pasta fresca è evidente nei piatti serviti a cena e il sabato a pranzo.

Sostenibilità e ambiente accogliente

Giardino Privato: L'ambiente accogliente dell'osteria si estende anche all'aperto con un incantevole giardino privato. È il luogo ideale per gustare un pasto in mezzo alla natura.

Le auto elettriche sono le benvenute

L'Osteria 12 Arcate è all'avanguardia anche in termini di sostenibilità. Il garage custodito offre stazioni di ricarica per auto elettriche, incoraggiando uno stile di vita più eco-friendly.

Cucina conviviale

La tavola come Luogo di convivialità: L'osteria abbraccia il concetto di cucina conviviale. Qui, il cibo è molto più di un pasto, è un'esperienza che unisce le persone. La tavola è il centro della festa e della convivialità.

Il menu varia tra pranzo e cena

Il menù dell'Osteria 12 Arcate è una piacevole sorpresa ogni giorno. Durante il pranzo, potrete gustare piatti diversi ogni giorno, offrendo una varietà che accontenta tutti i palati. A cena e il sabato a pranzo, invece, il menù celebra la tradizione piemontese con pasta fresca fatta a mano e piatti deliziosi.

La scelta perfetta per i tuoi eventi

L'Osteria 12 Arcate è il luogo ideale per organizzare:

- cene in famiglia

- promesse di matrimonio

- pranzi tra amici

- incontri di lavoro

- meeting e incontri formativi

L'Osteria 12 Arcate è molto più di un ristorante; è un luogo che incarna la ricchezza della tradizione piemontese, la sostenibilità e l'arte della convivialità. Situata nello storico quartiere torinese di Borgo Vittoria, questa osteria offre una cucina di alta qualità che riflette il calore e l'accoglienza dell'Italia. Che siate appassionati di cucina, in cerca di un luogo per pranzo o cena, o desideriate semplicemente vivere un'esperienza culinaria indimenticabile, l'Osteria 12 Arcate è il posto perfetto per voi. Venite a scoprire i sapori autentici del Piemonte in un ambiente accogliente e sostenibile.

L’Osteria vi aspetta tutti giorni - dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 22.30 - tranne il lunedì e la domenica sera a cena.

E-mail: prenotazioni@osteria12arcate.it

Telefono: +393491664070