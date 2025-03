Cittadella dello Sport di San Rocco Castagnaretta, prende corpo la struttura della nuova palestra

Proseguono a gran ritmo i lavori di costruzione della nuova palestra prevista nell'area antistante il Palazzetto dello sport di Cuneo, in frazione San Rocco Castagnaretta.

L'avvio del cantiere nell'estate scorsa, con le ruspe in azione per lo scavo del terreno sul quale nei mesi scorsi sono state poste le fondamenta. Complice anche il bel tempo che ha caratterizzato la stagione invernale, in questi giorni sono visibili i primi "segni" di quella che sarà la nuova palestra.

Sul piazzale di via Aldo Viglione stanno arrivando i Tir che trasportano le travi di copertura, mentre sono già state piazzate le colonne portanti. La ditta impegnata è la Fantino Costruzioni spa, che dovrà terminare l'opera entro il 31 dicembre prossimo essendo questo un cantiere finanziato con Fondi PNRR, che prevede il riscontro dell'opera entro i tre mesi del 2026.

"È bello vedere che finalmente la struttura sta prendendo forma – sottolinea l'assessore allo Sport del Comune di Cuneo, Valter Fantino -. Con questa fase l'impianto comincia a prendere corpo, presto si passerà alla copertura. Dopodiché, inizieranno i lavori interni per i quali si dovrebbe procedere ancora più speditamente".

Ad opera ultimata la nuova palestra di San Rocco, che beneficerà anche di una tribuna in grado di ospitare circa 200 persone, potrà essere utilizzata dalle squadre cittadine di volley, basket e calcio a 5.

Appare evidente, però, che a fruirne maggiormente dovrebbero essere le due società di pallavolo femminile e maschile di A1 e A2, Cuneo Granda Volley e Cuneo Volley, anche in considerazione del fatto che la pallacanestro del capoluogo ha ormai eletto come "casa propria" l'impianto di Sport Area a Borgo San Giuseppe.

"Le squadre effettueranno i loro allenamenti nel nuovo impianto dal lunedì al giovedì – precisa ancora l'assessore Fantino –. Questo servirà a tutti per abbattere i costi del Palazzetto dello sport, che sarà utilizzato solo durante i fine settimana per le partite".

Il costo dell’intervento ammonta a 4 milioni di euro, di cui 3 di Fondi PNRR. A fine dicembre è stato anche redatto il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione delle opere di completamento dell’area esterna al nuovo impianto sportivo, che ammontano a 390.000 euro.