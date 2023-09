Grande successo a Bagnolo Piemonte per la manifestazione "Bambinopoli" [FOTO]

Grande successo oggi, domenica 24 settembre, a Bagnolo Piemonte dove si è svolta la manifestazione "Bambinopoli".



I bimbi hanno avuto la possibilità di impegnarsi in percorsi istituiti dalla Polizia per la sicurezza stradale, dalla Croce Verde per il soccorso persone e dai Vigili del Fuoco di Barge per le operazioni di spegnimento.



Nel pomeriggio si è tenuta una dimostrazione con la simulazione di un incidente stradale e uno spettacolare spegnimento di bombola del gas.

Ottima la partecipazione di pubblico.