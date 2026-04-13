Robaldo: “Grande successo per la 65ª Fiera di Primavera di Mondovì con afflussi record”

"Grazie ad un’offerta mai così ricca ed eterogenea e grazie ad un clima non troppo soleggiato ma comunque mite, la 65ma Fiera di Primavera ha fatto registrare afflussi di visitatori importanti in entrambe le giornate della manifestazione.

Merito di un’area espositiva ampia e diversificata (dalla rassegna zootecnica al gran mercato di primavera, dai produttori agricoli agli espositori di autoveicoli e affini), di tante proposte ludiche e culturali pensate per tutta la famiglia, di un centro storico che ha finalmente dimostrato la propria potenzialità trasformandosi in un percorso espositivo a cielo aperto.

Gli allestimenti di piazza Carlo Ferrero promossi dall’Ente di Promozione del Monregalese (con la conseguente valorizzazione congiunta della Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì e di Florete Flores di Vicoforte) e l’attenta regia estetico-contenutistica di Mimma Pallavicini, hanno senza dubbio impreziosito l’intera rassegna, divenuta oggi un punto di riferimento importante per il giardinaggio e il florovivaismo locale, regionale e nazionale.

Tematiche, queste ultime, che troveranno spazio anche nei prossimi giorni grazie a Monfleur in scena a Piazza il 18 e il 19 aprile prossimi. Grazie, come sempre, a tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita dell’evento, dall’’ufficio Manifestazioni all’ufficio Tecnico del Comune di Mondovì, dai volontari alle associazioni, dalle forze dell’ordine a quelle di soccorso, dagli esercenti ai cittadini, che hanno sopportato qualche inevitabile disagio logistico" il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno a margine della Fiera di Primavera dello scorso 11 e 12 aprile.



