“All together” torna a Racconigi con tutto esaurito per ABIO Savigliano

A pochi giorni dall’annuncio del ritorno dello spettacolo musical/teatrale “All together” (giunto alla 13esima edizione) ecco l’ennesimo tutto esaurito.

Sabato 18 aprile 2025 alle 21 al teatro SOMS di Racconigi, lo “spettacolo da fare… insieme” sarà dedicato ad ABIO Savigliano. L’Associazione per il Bambino in Ospedale - ABIO Savigliano ODV destinerà le offerte raccolte durante la serata all’acquisto di giochi per intrattenere i bimbi ricoverati nel reparto pediatrico e per la formazione permanente dei volontari.

I volontari dell’ABIO donano tempo, cuore, empatia, sorrisi e amore ai piccoli pazienti rendendo sicuramente meno traumatico il periodo della loro ospedalizzazione.

«Siamo felici – dicono i protagonisti della serata - di poter finalmente accontentare la volontà dell’Abio, e della sua attivissima presidente Michela Mellano, di avere il nostro spettacolo che ha lo scopo principale di portare il nostro messaggio di gioia e di condivisione. La stessa cosa che loro, giornalmente, portano nella pediatria, anche oncologica, del SS. Annunziata. Siamo fieri di poterli aiutare e ci riempie di orgoglio il fatto che in tanti credano in noi. Sono tante, infatti, le associazioni che ci chiamano e tantissimi quelli che vengono a vedere i nostri spettacoli. Grazie a tutti!».

Sul palco una vera band con tanta bella musica rigorosamente dal vivo, e poi danza, teatro, comicità e riflessione che saranno il racconto di come la solitudine non sia mai il modo migliore per affrontare i problemi e la vita, coinvolgendo, come sempre, anche il pubblico.

“All together” si tiene grazie al patrocinio del Comune di Racconigi e con il sostegno del CSV Cuneo.