Al via la stagione degli eventi a Battifollo

Con l'arrivo della primavera la Pro Loco di Battifollo si attiva per la nuova annata di eventi, volti alla valorizzazione del territorio e a far conoscere le tradizioni locali.

Si comincia il 19 aprile con una passeggiata gastronomica con tappe posizionate nei punti panoramici del piccolo paese, per permettere ai visitatori di gustare cibo immersi nella bellezza della natura della primavera con il risveglio dei suoi colori e la rinascita del verde delle piante, il tutto avente come ulteriore corollario la vista sulle valli Mongia, Cevetta, Tanaro e fino alle Alpi, con al centro il Re di pietra, il Monviso, ancora innevato, particolarmente nitido e suggestivo.

Le tappe saranno 6, dalla colazione al dolce, che circonderanno di bellezza e gusto i partecipanti, per 7 km circa di golosità, tra cui i gnocchi di farina di castagne locali.

Si prosegue sabato 13 giugno con la partecipazione della Pro Loco alla manifestazione Pro Loco in festa di Ceva, dove verranno proposte specialità a base di castagne.

La terza domenica di luglio sarà dedicata alla patrona Sant'Anna con la tradizionale messa per poi procedere all'evento goliardico di lunedì 27, localmente detto Santanin, consistente in una cena a base di pesce e serata danzante.

Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto si darà il via al Battifest, evento clou, per giovani e non, della zona, quest'anno diviso in due serate (confermata la discoteca di sabato sera) con grandi novità e con certezza di divertimento.

A Ferragosto si proporrà la classica polentata con giochi per bambini.

La stagione degli eventi si chiuderà il 18 ottobre con la castagnata, giunta all'edizione numero 50, per celebrare tale numero, la festa sarà particolarmente ricca di appuntamenti.

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