Eventi e sicurezza, norme e strumenti: a Dogliani l'incontro per pubblici esercizi e commercio

In seguito ai fatti di Crans-Montana e alla crescente attenzione sul tema della sicurezza, il settore dei pubblici esercizi e degli eventi si trova di fronte a controlli più serrati atti a verificare il rispetto di normative sempre più articolate.

In questo contesto, Ascom Dogliani, Associazione Commercianti Albesi e Comune di Dogliani promuovono un momento di confronto rivolto ai pubblici esercizi, agli operatori del commercio e alle associazioni doglianesi, con l’obiettivo di offrire loro strumenti chiari per affrontare al meglio obblighi e responsabilità.

L’incontro, dal titolo “Eventi e sicurezza, norme e strumenti”, si terrà lunedì 20 aprile 2026 alle ore 15.00 presso la Biblioteca “Luigi Einaudi”, in Piazza Luigi Einaudi 9 a Dogliani. L’ingresso è libero ma è richiesta la prenotazione, che potrà avvenire compilando il form al seguente link https://forms.office.com/e/ARyCiYz4jQ oppure contattando l’ufficio Ascom Dogliani al numero di telefono 0173721281 o inviando una mail a ascom.dogliani@acaweb.it.

Per approfondire i diversi aspetti del tema – dalla documentazione necessaria per essere in regola, alle disposizioni normative sulle dotazioni di strumenti di sicurezza - interverranno i seguenti relatori:

Arch. Noemi Maria Carretto, Responsabile SUAP Comune di Dogliani;

Vice Commissario Enrico Bozzano - Polizia locale Dogliani;

M.llo Capo Maria Grazia Piperis - Comando Stazione Carabinieri di Dogliani;

Arch. Silvia Bertero, esperto in Sicurezza sul Lavoro e Manifestazioni – Associazione Commercianti Albesi.

«Come Presidente di Ascom Dogliani – afferma Barbara Galliano - condivido il senso dell’incontro organizzato insieme al Comune, nato su richiesta delle attività del territorio. L’obiettivo è poter continuare a organizzare eventi che portino vita al paese, con regole chiare, sostenibili, sicurezza e conoscenza.

Dogliani ha bisogno di movimento e occasioni di incontro, ma le attività devono poter lavorare con serenità, anche attraverso una maggiore consapevolezza degli aspetti normativi e organizzativi. Per questo abbiamo voluto questo incontro: per fare chiarezza sul tema, comprendere meglio obblighi, responsabilità e possibilità organizzative.

Oggi, organizzare un evento è diventato complesso e, spesso, anche economicamente oneroso. Se non si interviene con una visione condivisa, il rischio è quello di vedere sempre meno iniziative sul territorio. Ascom Dogliani continuerà a farsi portavoce delle esigenze delle attività, con spirito collaborativo e determinazione. Perché un paese vivo è un paese più sicuro».

«L’incontro 'Eventi e sicurezza, norme e strumenti' – spiega Fabrizio Pecchenino dell’Associazione Commercianti Albesi, responsabile degli uffici doglianesi - nasce con l’obiettivo di fornire a pubblici esercizi e attività commerciali un momento di confronto operativo con il Comune di Dogliani, su un tema sempre più centrale nella gestione degli eventi. Alla luce anche dei recenti fatti di cronaca, è importante rafforzare l’attenzione su sicurezza, corretta applicazione delle norme e utilizzo degli strumenti a disposizione degli organizzatori.

Come ACA riteniamo fondamentale affiancare le imprese non solo nella promozione delle iniziative, ma anche negli aspetti organizzativi e di sicurezza. Gli uffici dell’Ascom Dogliani sono come sempre a disposizione per supportare le attività nelle pratiche e nei vari adempimenti necessari».

«A Dogliani - spiega il Sindaco Claudio Raviola - il calendario è ricco di eventi organizzati da una pluralità di associazioni ed esercizi commerciali, che rappresentano una risorsa fondamentale per la vitalità del territorio e per la coesione della comunità. Proprio per questo, abbiamo accolto con favore le richieste della categoria di avviare un momento di confronto volto a chiarire e individuare soluzioni comuni.

La sicurezza negli eventi pubblici rappresenta oggi una priorità, ancora di più alla luce dei recenti fatti di cronaca, per garantire la tutela dei cittadini e la qualità delle iniziative proposte. In un contesto normativo sempre più articolato, è fondamentale che operatori, enti e organizzatori lavorino in modo coordinato, con responsabilità e consapevolezza.

L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno nel favorire la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, affinché si possano costruire percorsi condivisi e chiari. Gli uffici comunali restano a disposizione per accompagnare e supportare le realtà del territorio, in un’ottica di apertura e collaborazione, nel pieno rispetto delle norme vigenti».