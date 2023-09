“La Piemontese fa sport”, se ne parla a Savigliano con l’ex marciatore Maurizio Damilano e la nutrizionista Marysol Iannuzzi

Sabato 30 settembre, alle ore 10, in piazza del Popolo a Savigliano, Confagricoltura Cuneo organizza il convegno “La Piemontese fa sport” all’interno della prima edizione di “MEATING: di cotte e di crude”. Con il contributo di Maurizio Damilano, ex marciatore italiano, campione olimpico e mondiale, e di Marysol Iannuzzi, biologa nutrizionista, l’incontro metterà in luce l’apporto nutrizionale della carne bovina Piemontese in relazione all’attività fisica e, in particolare, a quelle discipline sportive di resistenza che necessitano di uno sforzo prolungato. L’appuntamento fa parte del ricco calendario di eventi che da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre animeranno la nuova manifestazione organizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano e di cui Confagricoltura Cuneo è main sponsor. L’incontro è ad ingresso libero. Per maggiori informazioni: 0171/692143 (interno 7) – eventi@confagricuneo.it. Al termine seguirà la presentazione della piattaforma digitale per la valorizzazione della carne Piemontese a cura di MIAC – Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo.



“L’incontro vuole sottolineare, a 360 gradi, il ruolo importante della carne bovina Piemontese e, in particolare, analizzare il contributo che può avere in ambito sportivo – spiega Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo -. Per questo motivo abbiamo scelto di organizzare questo momento divulgativo con l’obiettivo di informare i visitatori su temi di sempre maggiore attualità come la salute e il benessere legati all’alimentazione e per ribadire il fondamentale apporto nutrizionale che può avere la carne rossa per una dieta sana ed equilibrata. L’evento sarà occasione per ricordare il duro lavoro di altissima qualità e raffinata ricerca che c’è dietro questa carne e la grande attenzione posta dagli allevatori del comparto verso il benessere animale e la sostenibilità ambientale”.



Maurizio Damilano è un ex marciatore italiano. Nato a Saluzzo, ha rappresentato l’Italia in numerose competizioni internazionali ed è stato uno degli atleti di punta nella sua disciplina. La sua carriera è culminata con la vittoria della medaglia d’oro nella 20 chilometri di marcia ai Giochi Olimpici del 1980 a Mosca. Oltre alla sua vittoria olimpica, Damilano ha ottenuto numerosi altri successi durante la sua carriera, tra cui due medaglie d’oro ai Campionati Mondiali (Roma e Tokyo) di atletica leggera. Damilano continua ad essere coinvolto attivamente nel movimento sportivo italiano, contribuendo all’organizzazione di eventi sportivi e promuovendo lo sport in particolare tra i giovani. Ideatore del fitwalking, ne è anche il promotore principale.



Marysol Iannuzzi , biologa nutrizionista iscritta all’Ordine dei Biologi, è laureata presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna in Scienze Biologiche e, successivamente, in Biologia della Salute, seguendo il curriculum nutrizionale. Ha svolto il tirocinio presso un centro di nutrizione sportiva a Bologna, occupandosi di sportivi di livello amatoriale e agonistico, sviluppando una tesi con una squadra di pallacanestro di serie A2. Attualmente svolge il ruolo di biologa nutrizionista presso un’azienda e, in parallelo, porta avanti il suo studio professionale.