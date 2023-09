"Le donne ci stanno a cuore" sabato a Cuneo la terza edizione della giornata per la prevenzione

Sabato 30 settembre a partire dalle ore 9.15 in piazza Galimberti a Cuneo si terrà la terza edizione di Le donne ci stanno a cuore. L'evento promosso dall’Associazione Pre.zio.sa (Prevenzione Promozione Salute Ets) in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo rientra nell’(H)-Open Week Malattie Cardiovascolari proposto dall’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, dedicato alle malattie cardiovascolari con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce.

Inoltre, finalità della manifestazione è quella di aiutare a sfatare l’errata convinzione che le malattie cardiovascolari riguardino soprattutto gli uomini, con la grande maggioranza delle donne che ha una percezione molto bassa dei pericoli correlati a queste patologie.

La novità di questa edizione sarà la pedalata organizzata in collaborazione con il Cuneo Bike Festival e i volontari e accompagnatori di Fiab Bicingiro di Cuneo aperta a tutti, partenza ore 9.30. Per iscrizioni alla pedalata: openday@ospedale.cuneo.it oppure alla partenza a partire dalle 8.30 in piazza Galimberti. Il percorso si snoderà sulle piste ciclabili cittadine dell’altipiano. Per i partecipanti sono previsti tanti gadget in omaggio, un gilet catarifrangente offerto dalla Fondazione Ospedale di Cuneo, uno scaldacollo offerto da Bottero Sky, un kit di prodotti nutrizionali offerti dalla Penta e la borraccia da parte di Cuneo Bike Festival.

IL PROGRAMMA

Alle ore 11.00, sempre in piazza Galimberti, è previsto un meeting con i professionisti dell’Azienda Ospedaliera che affronteranno i temi della prevenzione: Roberta Rossini Direttrice della Struttura Complessa di Cardiologia tratterà le differenze di genere in Cardiologia: esistono ancora? Roberto Maurizio Direttore S.C. Cardiochirurgia parlerà dei benefici del ciclismo, non agonistico, sulle malattie cardiache. Massimo Maione Direttore S.C. Chirurgia Vascolare e Endovascolare si soffermerà sull’ importanza dell’attività fisica nella prevenzione e nel trattamento delle arteriopatie periferiche, Grasso Maria Federica Responsabile dello Stroke Unit, conoscere i fattori di rischio per una efficace attività di prevenzione delle patologie cerebrali, Giuseppe Lauria Direttore S.C. Medicina Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza illustrerà l’importanza del precoce riconoscimento dei segni e sintomi, Stefania Brovero, Dietista S.C. Dietetica e Nutrizione Clinica tratterà il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione cardiovascolare e infine Marco Pappalardo, responsabile della Formazione e Qualità dell’Azienda Zero Piemonte, parlerà della sindrome coronarica acuta e il ruolo del Sistema Emergenza Sanitaria Pre-ospedaliera e l’importanza delle manovre salvavita.

Saranno inoltre allestiti degli stand espositivi e informativi in collaborazione con il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, Azienda Zero e la Fondazione Ospedale Cuneo Onlus. In piazza Galimberti, in contemporanea, ma per tutta la giornata, saranno presenti ADMO, i professionisti del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale per MATCH IT NOW accompagnati dai volontari anche di CONIVIP. Si ringraziano i sostenitori dell’iniziativa che grazie al loro contributo ne hanno permesso la realizzazione, Fondazione CRC, Fondazione Ospedale Onlus, Banca di Caraglio, Agenzia Generale di Cuneo di Cavallo A., Parola C., Lavigna L. e Parola M., Penta Srl e Botterosky