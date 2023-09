Eviso lancia il servizio di fornitura gas per i reseller

eVISO S.p.A. (simbolo: EVISO) – società digitale, quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – comunica di aver ampliato i servizi offerti agli operatori reseller, finora serviti esclusivamente con elettricità e attività collegate, siglando un contratto di fornitura di GAS.

Il completamento della gamma per questo canale di vendita, coerentemente con la strategia aziendale di rendere l’offerta gas pervasiva su tutti i settori, configura eVISO come un partner solido, con una proposta di valore efficace, con cui i reseller possono affrontare le opportunità di crescita che il percorso di liberalizzazione del mercato può offrire in futuro.

Il primo contratto siglato oggi ha un plafond annuale di 1 milione di smc (metri cubi standard), equivalente ad un fatturato stimato pari a circa € 1 milione. Al fine di fornire un termine di paragone, si evidenzia che nel corso dell’esercizio FY 22-23 il gas erogato alla clientela diretta da parte di eVISO è stato pari a 1,7 milioni di smc. Il contratto appena sottoscritto permetterà di aumentare i volumi di gas gestiti e di iniziare a beneficiare, anche nel segmento gas, dei vantaggi della scalabilità della tecnologia proprietaria di gestione delle materie prime che caratterizza eVISO.

Con questo contratto eVISO entra con forza nel mercato della vendita di gas anche verso gli operatori professionali, dimostrando la propria capacità di creare nuove offerte di valore su tutta la filiera energetica.

Lucia Fracassi, Direttore Generale di eVISO, ha commentato: “Con l'introduzione della fornitura di gas ai resellers, stiamo compiendo un passo significativo verso la creazione di un ecosistema energetico completo. Siamo determinati a giocare un ruolo chiave nella trasformazione del settore energetico italiano, fornendo valore aggiunto non solo ai nostri clienti diretti, ma anche a una gamma più ampia di operatori professionali, grazie alla nostra piattaforma di intelligenza artificiale che rappresenta un unicum nel settore”.

Carlo Cigna, Direttore Algo Intelligence di eVISO, ha aggiunto: “La firma del nostro primo contratto in questo mercato, con un plafond annuale di 1 milione di metri cubi standard, segna un passo significativo. Questo contratto non solo ci permetterà di aumentare i volumi di gas gestiti, ma ci consentirà anche di sfruttare la scalabilità della nostra tecnologia proprietaria di gestione delle materie prime. Questa espansione rappresenta solo il primo passo di una nuova fase di crescita per eVISO, e siamo determinati a sfruttare appieno i vantaggi della nostra tecnologia nel mercato della vendita di gas agli operatori professionali".

La scelta di vendere il gas anche agli operatori professionali apre nuove prospettive e opportunità per eVISO, considerando l’ampiezza del mercato del gas in Italia.

Secondo i dati più recenti (riferiti al 2022), forniti dall'indagine di ARERA (Autorità di regolazione per energia ambienti e reti), i consumi annuali di gas hanno superato i 65 miliardi di smc, mentre i punti di prelievo sono stati di poco superiori ai 22 milioni.

Delle 850 imprese del settore energia registrate nell’Anagrafica operatori di ARERA che nel corso del 2022 risultavano svolgere l’attività di vendita di gas all’ingrosso o al dettaglio (anche soltanto per un periodo limitato dell’anno), i soggetti che hanno operato nel mercato al dettaglio sono risultati 512 (23 in più rispetto al 2021), mentre 129 sono stati i soggetti che hanno operato esclusivamente nel mercato all’ingrosso. Togliendo i primi 20 operatori, i volumi di gas erogati da altri soggetti, tra i quali i resellers, sono stati 7,4 miliardi di smc (Fonte: ARERA, Indagine annuale sui settori energetici., tav 3.32.).