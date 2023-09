Su piazza Boves una sola voce: "Dopo mesi difficili, la situazione è finalmente migliorata"

Dopo essere stata per mesi al centro della cronaca cittadina, diventata piazza dello spaccio, teatro di risse, schiamazzi notturni, proteste dei residenti e motivo di scontro anche tra i banchi del consiglio comunale, la situazione in piazza Boves sembra essere decisamente migliorata.

Lo afferma con convinzione Pietro Carluzzo, presidente del Comitato Cuneo Centro Storico, che sottolinea come siano cessate le segnalazioni dei cittadini della zona, fino a qualche settimana fa quotidiane. "E' stato fatto un ottimo lavoro di squadra con tutti i soggetti coinvolti. Il Comitato si è speso molto e non ha mai sottovalutato la situazione. Ci sono importanti cambiamenti in atto, i cui effetti si iniziano a vedere ma si potranno apprezzare meglio nel corso dei prossimi mesi. Ho parlato con diversi residenti e da parte di tutti c'è il riconoscimento di quanto è stato fatto".

Tra le cose sulle quali si è intervenuti, il parcheggio multipiano. A breve verranno rimesse in funzione le scale mobili, che sono state sostituite.

C'è poi l'intenzione di installare ingressi automatici, con badge o tessere, in modo che chi non ha titolo non possa più entrarvi. Il multipiano era diventato, infatti, rifugio notturno di spacciatori, tra degrado e sporcizia in ogni dove. Senza contare la questione sicurezza. Diversi proprietari dei parcheggi, in particolare le donne, avevano ammesso di lasciare l'auto all'esterno per la paura di accedere al parcheggio in orario serale.

L'area è stata ripulita e si è provveduto a chiudere il settimo piano, di proprietà del Comune.

"Le forze dell'ordine passano con grande frequenza, ma lo hanno sempre fatto - sottolinea Valerio Romana, orologiaio della piazza e referente di zona per Confartigianato. Non posso che riconoscere che le cose stanno andando decisamente meglio. Io non solo lavoro, ma vivo qui. Qualche sera fa sono rientrato tardi, c'era una persona a terra sui gradini, probabilmente in stato di alterazione. Era da sola. Niente a che vedere con la situazione che abbiamo vissuto fino a qualche settimana fa. Il Comune sta finalmente facendo qualcosa".

"Sicuramente si è ecceduto con gli isterismi - chiarisce Roberto Ricchiardi, commerciante della piazza e presidente di Confcommercio Cuneo. Ogni tanto bisognerebbe ricordarsi di cos'era piazza Boves fino a qualche anno fa. Qui ci sono negozi, passaggio diurno, un parcheggio che è un fiore all'occhiello della città. Di giorno è una zona vivace e bella. Poi c'è la notte, ci sono i locali... Il fenomeno della movida non può essere eliminato, va governato. Ed è ciò che si sta facendo. La percezione generale è che le cose siano migliorate, perché si stanno dando tutti da fare".