Sovrapprezzo sulle spese dentistiche, no grazie

La salute non si tocca, questo è il mood del Team che ha dato vita al portale degli odontoiatri e che per la prima volta, in controtendenza, vuole offrire libertà di scelta senza alcuna intermediazione.

La situazione della sanità è già in decadimento per via degli sforzi degli ultimi tre anni e per questo motivo i cittadini sono spinti a scegliere il settore privato per non subire liste di attesa infinite.

Lo spettro è che soggetti con il dogma del profitto si inseriscano anche in questo circuito con un conseguente aumento dei costi delle prestazioni dentistiche.

Non per le cure dentistiche, promette lo staff di Odontoiatri.com che si è posto come obiettivo di dare una strada libera a tutti nel cercare, contattare e avvalersi delle prestazioni dentistiche, permettendo una libera scelta tra la vastità dei professionisti del settore.

Odontoiatri.com vuole combattere i portali che fanno intermediazione sulla salute, il team crede di poter fare la differenza realizzando un sito di libero accesso e senza alcun costo per utenti e dentisti.

Certo che in qualche modo il portale dovrà pur essere gestito e mantenuto ed è per questo che ai soli dentisti vengono offerti servizi, soprattutto per migliorare i canali di comunicazione e renderli più professionali attraverso l’utilizzo di caselle di posta legate al dominio. Che finisca l’era delle free e-mail in ambito professionale e si inizi a rafforzare il percepito relativo alla categoria degli odontoiatri.

Una forma di auto finanziamento non vincolante e libero, offerto ai soli professionisti del settore, che potranno essere comunque censiti sul portale e mero titolo gratuito, perché lo scopo richiede un cambio di paradigma e un contenimento delle ambizioni privatistiche se raggiunte a scapito della “buona ed equa prestazione sanitaria”.

Cerca il dentista più vicino a te o al tuo posto di lavoro su www.odontoiatri.com, anche in un’ottica green, avere il dentista a portata di qualche minuto a piedi, può essere parte della soluzione.