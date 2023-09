Fitwalking del Cuore, annunciata la data: si terrà domenica 21 gennaio

Si svolgerà domenica 21 gennaio l’edizione 2024 del "Fitwalking del Cuore".

A breve verranno aperte le candidature per i progetti di solidarietà di associazioni, enti, scuole. Solidarietà a sostegno delle fragilità economiche e sociali del territorio che da sempre si lega all’appuntamento sportivo, creato vent'anni fa dalla Scuola di Marcia e del Cammino Fitwalking Italia dei fratelli Damilano.

Erano 40 lo scorso anno i "progetti del cuore" e 10.610 i partecipanti.

Si punta a un nuovo record. "Auspicando come sempre la partecipazione di migliaia di saluzzesi, ma aprendo sempre più la manifestazione a presenze extraterritoriali", ha dichiarato Maurizio Damilano, che del Fitwalking ha evidenziato l’opportunità di aiutare il territorio, ringraziando per l’affetto dimostrato negli anni a questa camminata del cuore, attraverso la massiccia partecipazione.

La presentazione della 21ª edizione è avvenuta nella sede della filiale di Saluzzo della Banca Alpi Marittime, aperta in piazza Cavour meno di anno fa.

La collaborazione con l'istituto di credito cooperativo è la novità dell'iniziativa al via il 21 gennaio del prossimo anno. Ne sottolinea il valore il responsabile di filiale Gian Luca Mandrile: “Un vanto per la nostra banca, per la nostra base sociale che si riconosce nei nostri valori e nel nostro impegno. Sostenere lo sport è una delle nostre azioni principali. Abbiamo sempre fatto attività di contribuzioni per lo sport nelle città delle nostre filiali e per iniziative sportive giovanili. In modo particolare ci piace l’aspetto di relazione legato al camminare insieme del Fitwalking del Cuore: l’elemento socializzante che è la caratteristica della nostra banca, che crede nel rapporto tra le persone e nell’essere presenti e, uno accanto all’altro, nelle situazioni".

Salute, solidarietà, desiderio di camminare insieme, sono elementi insiti della camminata, come lo è la ricaduta commerciale e turistica della città. In questa direzione la partecipazione al tavolo di Ascom Saluzzo e Zona, che ha in programma il varo di iniziative.

Presenti il sindaco Mauro Calderoni con il vicesindaco Franco Demaria e Silvano Dovetta, presidente Unione Valle Varaita e consigliere provinciale, per la sottolineatura di una manifestazione che si svolge a Saluzzo, ma che è diventata patrimonio della provincia e delle Terre del Monviso.

Anche l’edizione al via il 21 gennaio prossimo proporrà tre percorsi da 6, 10 e 13 chilometri, interessando la collina di Saluzzo, arrivando a Manta e fino all’ingresso di Verzuolo.