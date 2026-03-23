Luna piena rosa sul Maira, a Racconigi una camminata notturna lungo il sentiero fluviale

Giovedì 2 aprile a Racconigi si tiene una camminata notturna sotto la luna piena rosa di aprile. L’attività, intitolata “Luna rosa, la prima luna piena di primavera” e condotta da una guida escursionistica ambientale, è gratuita e si sviluppa lungo il primo tratto del Sentiero sul Maira con sviluppo chilometrico minimo e senza dislivello positivo significativo. Lungo il percorso si terrà anche la piantumazione di un albero, in collaborazione con il Comune di Racconigi, e ci si fermerà al coperto per una merenda sinora: se possibile, si suggerisce di portare con sé cibo e bevande da consumare in condivisione con gli altri partecipanti.



Il ritrovo è fissato alle 19.30 all’imbocco del sentiero stesso, nei pressi del ponte al termine di via Regina Margherita; l’attività ha una durata complessiva di circa 3 ore. Sono disponibili 20 posti, riservati ad adulti, ed è necessario prenotare dal sito www.parcomonviso.eu entro le ore 12 del giorno precedente; è consentita la partecipazione con cani tenuti al guinzaglio. Si raccomanda di indossare abbigliamento comodo e caldo e scarpe impermeabili per la possibile presenza di fango: è consigliato portare con sé una lampada frontale. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’organizzazione si riserva di annullare l’attività, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti; per ulteriori informazioni è possibile contattare la società cooperativa Itur, responsabile delle attività di educazione naturalistica e del programma escursionistico promossi dal Parco del Monviso, all’indirizzo di posta elettronica monviso@itur.it.



L’attività si svolge al di fuori delle aree naturali protette gestite dal Parco del Monviso ma a poca distanza dalla Zona Speciale di Conservazione “Parco di Racconigi e boschi lungo il torrente Maira”, che comprende un relitto della foresta planiziale padana e un residuo bosco ripariale di latifoglie. Nei dintorni si trova inoltre il Centro Cicogne e Anatidi, che con le sue zone umide favorisce la sosta e il riparo dei volatili stanziali e migratori.



Il Sentiero sul Maira è un percorso che arriva a Racconigi dal punto di partenza di Villar San Costanzo, nella bassa Valle Maira. Si tratta di 52 chilometri di sentiero quasi interamente su sterrato che affianca il torrente di cui porta il nome attraversando 9 Comuni. Nei pressi di Racconigi il Maira compie delle ampie anse e la vegetazione ripariale lascia spazio a una bella vista panoramica. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.sentierosulmaira.it .