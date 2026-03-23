Patto per l'agricoltura del futuro: al via il progetto "Digi Open Lab"

Un passaggio fondamentale per l'innovazione del comparto primario piemontese sta per compiersi. Lunedì 30 marzo, alle ore 12, la Sala Giunta del Grattacielo della Regione Piemonte (piazza Piemonte n°1, Torino) ospiterà la firma ufficiale del Manifesto di Intenti del progetto "Digi Open Lab".

Promosso da Fondazione Agrion, questo nuovo hub nasce come centro nevralgico per lo sviluppo, la sperimentazione e il trasferimento di soluzioni all'avanguardia dedicate al settore agricolo e agroalimentare, con un'attenzione particolare rivolta alla digitalizzazione, all’efficienza dei sistemi produttivi e alla sostenibilità ambientale.

Il documento suggellerà una collaborazione di altissimo profilo istituzionale e accademico. A sottoscrivere l'accordo saranno infatti la Regione Piemonte, la stessa Fondazione Agrion e i quattro principali poli universitari del territorio: Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale (UPO), Università degli Studi di Torino (UniTo) e Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (UNISG). L'alleanza ha lo scopo di unire le forze per specializzare nuove tecnologie a servizio degli agricoltori e realizzare iniziative congiunte di ricerca, rafforzando così il legame tra mondo accademico, istituzioni e sistema produttivo locale.

La giornata non si limiterà alla firma del Manifesto, ma sarà l'occasione per presentare le primissime iniziative operative del progetto. L'apertura dei lavori sarà affidata a Paolo Bongioanni, assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte. A seguire, Giacomo Ballari, presidente di Fondazione Agrion, e Paolo Balocco, direttore del Settore Agricoltura e Cibo della Regione, entreranno nel vivo illustrando l'inquadramento tecnico del progetto Digi Open Lab.

Spazio poi alla voce del sistema accademico con gli interventi dei vertici degli atenei partner: prenderanno la parola il prof. Menico Rizzi (Rettore UPO), la prof.ssa Cristina Prandi (Rettrice UniTo), il prof. Nicola Perullo (Rettore UNISG) e la prof.ssa Elena Maria Baralis (Prorettore PoliTo). Durante l'incontro ci sarà un'importante parentesi dedicata alle nuove imprese con la presentazione del Bando per Start Up "AGRION.ON CALL", un'iniziativa in collaborazione tra Fondazione Agrion e LaGemma Venture, che sarà illustrata dal presidente di quest'ultima, Enrico Collidà. A tirare le fila della giornata e chiudere i lavori sarà, infine, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte.