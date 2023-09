Due cuffie da dita per monitorare i parametri vitali: donazione all'ospedale di Mondovì

Alla struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Mondovì è stata recentemente donata una sofisticata apparecchiatura per il monitoraggio continuo e completamente non invasivo dei valori di pressione arteriosa e di portata cardiaca, utilizzando due cuffie che si posizionano semplicemente sulle dita.

Giuseppe De Gregorio è stato anestesista presso l’ospedale di Mondovì per più di vent’anni: “La grande generosità e sensibilità della Nobil Donna Margherita Bertola mi ha permesso di acquistare e donare al Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Mondovì questa apparecchiatura di ultima generazione dando così un piccolo ma concreto aiuto all’infaticabile e preziosa attività quotidiana del reparto”.

“E’ stato un privilegio - dice Ilaria Blangetti, Direttore della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Mondovì - aver lavorato con il dottor De Gregorio che si è sempre dedicato ai pazienti con estrema professionalità e umanità e ancora oggi, seppure in pensione, ha voluto ancora una volta essere presente a servizio del malato. L’apparecchiatura che abbiamo ricevuto è un sistema che ci permette in maniera totalmente non invasiva di monitorizzare in modo completo il cuore ed il circolo dei nostri pazienti per una maggiore sicurezza durante gli interventi chirurgici”.

Questo monitoraggio si integra con quelli già presenti nelle sale operatorie del nosocomio, garantendo la completa non invasività senza precludere la sicurezza, come declinato nei protocolli ERAS nati con l’obiettivo di garantire al paziente, dopo l’intervento chirurgico, un recupero ottimale ed un ritorno precoce alle attività quotidiane. “Ringraziamo di cuore la Signora Bertola e la sua famiglia - aggiunge la dottoressa Blangetti - che da sempre si interessano del nostro ospedale. Sentire che i cittadini sono sempre al nostro fianco ci dà la forza e l’energia per migliorare ogni giorno i nostri percorsi di cura”.