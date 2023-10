L'alternativa alle sigarette? Snus, le bustine di nicotina

Smettere di fumare è un argomento scottante da almeno un secolo. Ultimamente, tuttavia, ai soliti prodotti per liberarsi della dipendenza del tabacco si sono aggiunte delle vere e proprie alternative al fumo, come le fortunate sigarette elettroniche e le bustine di tabacco, chiamate anche "snus". Ma cosa sono realmente queste bustine, e quanto nuocciono davvero alla salute?

Le bustine di nicotina senza tabacco

Le bustine di nicotina vengono comunemente chiamate snus, snooze o snous, e sono un prodotto tipico svedese. La versione classica è composta da tabacco sfuso essiccato e lavorato, racchiuso in bustine oblunghe che ricordano quelle del tè. Gli snus vengono consumati principalmente in Svezia, Norvegia, Finlandia e Svizzera, dove spesso risultano più popolari persino delle classiche sigarette. La Svezia è l'unico paese dell'Unione Europea dove è ammessa la commercializzazione di snus a base di tabacco, un prodotto illegale in quasi tutto il Vecchio Continente.

Negli anni '90 il paese nordico accettò di restare nell'UE a una sola condizione: che la vendita degli snus continuasse a essere legale all'interno dei confini nazionali. l'UE, invece, non ha cambiato idea nel frattempo e, anzi, piuttosto continua a inasprire la stretta sul fumo. Allora come e dove procurarsi gli snus in Italia? La scappatoia c'è. Le opzioni sono due: la prima è andare in vacanza in Svezia. La seconda - più pratica e molto meno costosa - è optare per gli snus privi di tabacco, che invece sono perfettamente legali anche in Italia. Gli snus a base di nicotina si trovano online, e svolgono la stessa identica funzione degli snus svedesi originali. Forniscono una dose sufficiente di nicotina e durano a lungo tra il labbro e le gengive, più a lungo delle sigarette. Inoltre, gli snus sono aromatizzati e sono disponibili in numerose varianti, per accontentare i gusti di ciascuno e fornire sempre un'alternativa.

Sono davvero meno nocive delle sigarette?

Lo snus è considerato meno nocivo delle sigarette e delle sigarette elettroniche. Privo di fumo ed estraneo all'attività inalatoria, non coinvolge in nessun modo le vie respiratorie. Allora perché l'Unione Europea ne ha vietato l'uso? Perché alcuni studi associano l'assunzione di nicotina - anche se assorbita attraverso la mucosa orale - al rischio di cancro.

C'è da dire che i vantaggi sono innegabili: gli snus non generano fumo passivo, e possono essere consumati ovunque, anche dove è vietato fumare; non macchiano i denti e non intaccano la gola e i polmoni; placano il desiderio di nicotina pur non contenendo fumo e altre sostanze cancerogene presenti invece nelle sigarette. La scelta è abbastanza ampia per un prodotto così parco di ingredienti: gli snus a base di nicotina privi di tabacco possono avere diverse concentrazioni di nicotina, da 6 a 50 mg.

Le bustine di nicotina senza tabacco contengono riempitivi (gli stessi degli alimenti), amido, aromi, acqua e nicotina. In conclusione: pur provocando dipendenza, le bustine di nicotina sono un'alternativa apparentemente più sana alle sigarette, e possono essere consumate anche per smettere gradualmente di fumare.