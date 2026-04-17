Kia EV2: il nuovo B-SUV elettrico compatto

Con la nuova Kia EV2, il marchio coreano amplia la propria offerta a zero emissioni con un modello destinato a diventare protagonista del segmento dei B-SUV elettrici. Pensata soprattutto per il mercato europeo, la EV2 nasce per chi cerca un’auto compatta, tecnologica e versatile, ideale per l’utilizzo quotidiano in città ma capace di affrontare con disinvoltura anche gli spostamenti extraurbani.

Il design riprende il nuovo linguaggio stilistico della gamma elettrica Kia, con linee moderne, superfici pulite e una presenza su strada solida e contemporanea. Il frontale si distingue per la firma luminosa a LED dal forte impatto visivo, mentre le proporzioni tipiche del SUV ne esaltano la praticità senza penalizzare la compattezza.

Dal punto di vista delle dimensioni, la Kia EV2 si colloca nel cuore del segmento B-SUV con una lunghezza di circa 4,06 metri, una larghezza di 1,80 metri e un’altezza di circa 1,58 metri. Il passo di 2,57 metri consente di sfruttare al meglio lo spazio interno, offrendo una buona abitabilità anche per i passeggeri posteriori e un bagagliaio da circa 360 litri, valore competitivo per la categoria.

Sotto il profilo tecnico, la EV2 adotta una piattaforma dedicata ai modelli elettrici con architettura a 400 Volt, studiata per garantire efficienza, comfort di marcia e tempi di ricarica contenuti. La trazione è anteriore e il motore elettrico singolo è pensato per offrire una guida fluida e brillante, particolarmente adatta all’ambiente urbano.

Sono previste due diverse configurazioni di batteria. La versione d’ingresso monta un accumulatore da 42,2 kWh, abbinato a una potenza di circa 146 CV, con un’autonomia dichiarata di circa 317 km nel ciclo WLTP. Per chi desidera una maggiore percorrenza è disponibile anche una variante Long Range con batteria da 61 kWh, capace di raggiungere fino a 440-450 km di autonomia WLTP.

Molto interessante anche il capitolo dedicato alla ricarica. In corrente continua, la Kia EV2 supporta la ricarica rapida fino a circa 127 kW, consentendo di passare dal 10% all’80% in circa 30 minuti. In corrente alternata è invece prevista la ricarica fino a 11 kW, ideale per l’utilizzo domestico o tramite wallbox.

All’interno, la EV2 punta su tecnologia e semplicità. La plancia integra una strumentazione completamente digitale e un sistema infotainment di ultima generazione con display da 12,3 pollici, connettività smartphone, aggiornamenti over-the-air e una dotazione completa di sistemi di assistenza alla guida.

Con la EV2, Kia propone una soluzione concreta e moderna per chi vuole avvicinarsi alla mobilità elettrica, con dimensioni compatte, autonomia competitiva e contenuti tecnici di livello superiore.

Sarà possibile vedere Kia EV2 dal vivo e in anteprima sabato 18 e domenica 19 aprile presso la concessionaria Kia Vento di Cuneo, in via Valle Po 143 a Madonna dell’Olmo.