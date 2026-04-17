Stagione turistica nelle Langhe: il ruolo chiave delle recensioni online per ristoranti e cantine

I numeri parlano chiaro. Con 761.274 arrivi e 1.731.116 presenze registrate nel 2025, le colline di Langhe Monferrato Roero hanno segnato l'incremento percentuale piu alto di tutta la regione Piemonte: +9,6% di arrivi e +11,9% di pernottamenti rispetto al 2024. Un risultato trainato dalla componente internazionale, con oltre un milione di pernottamenti stranieri, pari al 61% del totale, e visitatori in arrivo da Svizzera, Germania, Paesi Bassi, Francia e Stati Uniti.

Ma dietro a questi numeri record si nasconde una sfida quotidiana per ristoratori, titolari di cantine e gestori di agriturismi: farsi trovare e soprattutto farsi scegliere da un turista che, nella maggior parte dei casi, consulta il proprio smartphone prima di varcare la soglia di un locale.

Il primo tavolo si prenota su Google

Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le recensioni digitali influenzano il 70% delle scelte nei ristoranti italiani e l'82% delle prenotazioni nelle strutture ricettive. Un dato confermato anche dall'Osservatorio turistico regionale, che attribuisce alle colline cuneesi un punteggio di soddisfazione di 89,5 su 100, il piu alto di tutto il Piemonte, calcolato analizzando i commenti e le recensioni lasciate online dai visitatori.

Per un turista americano o olandese che pianifica il suo soggiorno nelle Langhe, le stelle su Google valgono quanto una raccomandazione personale. In un territorio dove l'enogastronomia rappresenta la principale motivazione di viaggio, ogni singola recensione Google puo fare la differenza tra un tavolo pieno e una sala vuota.

Il nodo delle recensioni: quantita, qualita e la nuova legge

Il tema e tutt'altro che semplice. Un'indagine recente di Feedaty su oltre 670.000 recensioni verificate rivela che l'82,4% delle valutazioni in Italia si attesta sul punteggio massimo di cinque stelle, un dato che solleva interrogativi sulla rappresentativita del campione. Parallelamente, il fenomeno delle recensioni false resta un problema serio: circa il 30% delle valutazioni online non sarebbe autentico secondo BusinessDIT, e nel solo 2023 Tripadvisor ha bloccato circa 2 milioni di inserimenti fraudolenti.

Una risposta normativa e arrivata con la legge 34/2026, in vigore dal 7 aprile, che introduce regole piu stringenti: obbligo di pubblicazione entro 30 giorni dall'esperienza, prova documentale tramite scontrino, scadenza biennale dei giudizi e divieto di recensioni incentivate. Un cambiamento significativo che impone agli operatori del settore di ripensare il modo in cui gestiscono la propria reputazione online.

Come i locali del territorio possono fare la differenza

In questo contesto, la strategia vincente per ristoranti e cantine della provincia di Cuneo non e rincorrere le recensioni, ma facilitarle. Alcuni strumenti digitali consentono oggi di semplificare il processo: dispositivi NFC posizionati al tavolo o alla cassa permettono al cliente di lasciare un feedback con un semplice tocco dello smartphone, senza dover cercare il locale su Google o scaricare applicazioni.

Tra le soluzioni presenti sul mercato italiano, TapRecensioni propone stand NFC per recensioni Google pensati specificamente per le attivita locali, gia adottati da oltre 2.000 imprenditori sul territorio nazionale. L'obiettivo non e gonfiare artificialmente il punteggio, ma intercettare quel cliente soddisfatto che, senza uno stimolo immediato, non avrebbe mai scritto una recensione.

La stagione 2026 alle porte

Con i primi dati del 2026 che confermano la tendenza positiva e la partecipazione degli operatori locali a fiere internazionali come BIT Milano e DUCO Italy, il territorio di Langhe Monferrato Roero si prepara a una nuova stagione turistica con ambizioni ancora piu alte. Per cogliere appieno questa opportunita, investire sulla propria presenza digitale e sulle recensioni Google non e piu un'opzione: e il primo passo per trasformare ogni ospite in un ambasciatore del territorio.











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