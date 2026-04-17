Il presidente della Provincia Luca Robaldo alla Top 500 Basso Piemonte – Cuneo 2026

Il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, ha portato ieri sera (giovedì 16 aprile) il saluto dell’ente alla Top 500 Basso Piemonte – Cuneo 2026, evento annuale promosso da PwC Italia in collaborazione con l’Università di Torino e Il Sole 24 Ore, ospitato nella Sala Einaudi del Centro Incontri della Provincia.

L’iniziativa analizza le performance delle prime 500 aziende per fatturato della provincia di Cuneo e rappresenta un momento di confronto qualificato sui cambiamenti che stanno interessando il sistema economico, tra nuovi equilibri globali, pressioni competitive e trasformazioni tecnologiche che ridefiniscono le catene del valore.

Nel corso del suo intervento, il presidente Robaldo ha sottolineato il valore strategico di appuntamenti come la Top 500, capaci di mettere in dialogo istituzioni, imprese e mondo accademico, offrendo strumenti di lettura utili per affrontare la complessità del contesto attuale e rafforzare la competitività del tessuto produttivo locale.

La serata è proseguita con una tavola rotonda dedicata alle sfide e alle opportunità per le imprese del territorio, alla quale hanno partecipato Diletta Balocco, Paolo Damilano, Roberto Dentis e Giuseppe Pacotto. Il confronto, moderato dalla giornalista del Sole 24 Ore Filomena Greco, ha approfondito le leve strategiche che consentono alle aziende cuneesi di competere sui mercati internazionali con solidità, visione e capacità di innovazione.