Ferrero alla conquista del mercato americano con la Nutella alle arachidi

The wait is over: l'attesa è finita.

Dopo mesi di clamore, entusiasmo sui social e tanta attesa, la promessa è finalmente stata svelata: Nutella® Arachidi è arrivata, è ora disponibile in tutta la nazione ed è esattamente come i fan l'avevano immaginata.

E' con queste parole che Ferrero annuncia il lancio della Nutella alle arachidi negli Stati Uniti.

Si tratta della prima innovazione di gusto del marchio in oltre 60 anni di storia, che offre una nuova esperienza gustativa che unisce l'inconfondibile cremosità di Nutella® al delizioso sapore delle arachidi tostate.

Il prodotto è già stato avvistato in alcuni punti vendita del cuneese, ma si è trattato probabilmente di un test di mercato.

Ora si fa sul serio, in un mercato, quello americano, decisamente diverso da quello europeo e italiano in particolare.

"Onestamente, quando un barattolo di Nutella diventa virale fluttuando nello spazio, si inizia a pensare che tutto sia possibile. Quindi, naturalmente, la nostra prossima mossa come marchio è stata quella di lanciare la nostra prima innovazione di gusto in oltre 60 anni", ha dichiarato Noah Szporn, vicepresidente senior della divisione Spalmabili di Ferrero Nord America. "Nutella Peanut offre la stessa cremosità che i fan conoscono e amano, ora arricchita dall'irresistibile sapore delle arachidi tostate. I nostri fan ce lo chiedevano da anni. Li abbiamo ascoltati e l'ora della merenda non sarà più la stessa."

IL POP-UP NUTELLA PEANUT

Il lancio non si ferma agli scaffali. Nutella porta il primo Pop-Up Nutella Peanut in assoluto a New York, nel quartiere NoHo, al 372 di Lafayette Street, per un solo weekend, il 16 e 17 maggio.

Il pop-up gratuito e aperto al pubblico trasforma la merenda pomeridiana in un'esperienza completamente interattiva con giochi, premi e lo snack perfetto per cui vale la pena giocare. I visitatori si cimenteranno in una serie di giochi veloci, ognuno dei quali sbloccherà qualcosa di nuovo, tra cui premi a tema Nutella Peanut, souvenir personalizzati e il premio finale: sandwich e snack Nutella Peanut gratuiti.