Volley femminile: la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo cede alla Itas Trentino nella finale del Trofeo Ferramenta Astori

Nella finale del secondo Trofeo Ferramenta Astori la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo cede alla Itas Trentino, che vince 3-1 in rimonta.

Al PalaGeorge di Montichiari (Brescia) coach Bellano sceglie Signorile-Adelusi, Stigrot-Haak, Sylves-Hall, Scognamillo (libero). Sinibaldi replica con Guiducci-DeHoog, Shcherban-Michieletto, Gates-Moretto, Parlangeli libero.

Nel primo parziale la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo fatica in ricezione, ma trova in Adelusi e Stigrot due terminali offensivi che fanno la differenza. Nel secondo set DeHoog e Gates salgono in cattedra, mentre le biancorosse perdono ordine e lucidità e gli ingressi di Kubik e Tanase per Haak e Stigrot non cambiano l'inerzia. Nel terzo parziale, in cui Bellano alterna Scognamillo e Ferrario in seconda linea, nuovo ribaltamento di fronte, con Haak e Adelusi a scavare il solco, ma è un'illusione, perché le gatte si incartano sul 21-16 e si fanno riprendere e superare. Si va ai vantaggi, con una saga degli errori al servizio da entrambe le parti. Una scatenata DeHoog, autrice di 9 punti nel parziale come Shcherban, mette il sigillo sul 32-34. Nel quarto set la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo è costretta a inseguire fin dall'inizio; nel finale le gatte accorciano fino al 17-20 grazie a una buona Kubik, ma le solite Shcherban e DeHoog chiudono i conti e consegnano il Trofeo Ferramenta Astori alle gialloblù.

Top scorer biancorossa Anna Adelusi con 20 punti, il 44% in attacco, 2 ace e 1 muro. Per coach Bellano e il suo staff tante indicazioni utili su cui lavorare a partire da martedì nella settimana che porta al debutto in campionato di domenica 8 al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte nel derby con la Wash4Green Pinerolo.

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Itas Trentino 1-3 (25-23, 18-25, 32-34, 19-25)

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo Signorile (K), Adelusi 20, Haak 8, Stigrot 11, Sylves 9, Hall 4, Scognamillo (L), Scola 1, Enweonwu, Kubik 7, Tanase 2, Molinaro, Ferrario. N.e. Thior. All. Bellano, vice all. Aime

Itas Trentino Guiducci 3, DeHoog 22, Michieletto 5, Shcherban 23, Moretto, Gates 18, Parlangeli (L), Mason 2, Marconato 5, Stocco 3, Mistretta (L2). N.e. Zago, Angelina, Olivotto. All. Sinibaldi, vice all. Piccinini

NOTE - Durata set: 27', 25', 37', 24'. Tot: 1h53'.

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo: 5 muri, 4 ace, 8 errori in battuta, 35% in attacco, 38% (27%) in ricezione.

Itas Trentino: 8 muri, 9 ace, 18 errori in battuta, 43% in attacco, 47% (32%) in ricezione.