Anche il Museo Diocesano di Cuneo partecipa alla decima edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

Per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo hanno preparato per voi un'avvincente caccia al tesoro che porterà le famiglie alla scoperta di opere d'arte, percorsi e nuovi modi di fare esperienza delle collezioni... perchè i musei sono luoghi per tutti! Un museo si può visitare usando le mani ... un museo si può esplorare con l'ascolto ... un museo si può leggere attraverso i simboli. Ci sono molti modi per vivere l'esperienza in museo: con una divertente caccia al tesoro attraverso le sale del museo porteremo le famiglie a giocare e scoprire insieme le nostre opere, in un viaggio emozionante aperto davvero a tutti.

Il costo del laboratorio è di 5€ a bambino (attività, materiali) da corrispondere all'inizio del laboratorio (pagamento contanti o satispay). Posti limitati, è consigliabile la prenotazione tramite Eventbrite o link dedicato su www.museodiocesanocuneo.it.

IL TEMA

Ogni edizione F@Mu è centrata su un filo conduttore diverso. L’obiettivo del tema della manifestazione, che ogni anno l’associazione propone ai musei aderenti, è quello di offrire uno spunto per trattare valori supplementari durante la giornata F@Mu. Il Tema di F@Mu di quest’anno APRITI MUSEO continua l’obiettivo del tema dell’edizione del 2022 DIVERSI MA UGUALI: trasmettere i valori dell’accoglienza a tutti i bambini che parteciperanno alle Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 2023. La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo vuole essere un’ulteriore occasione di riflessione sull’argomento, aggiungendosi ai progetti che in questi anni si stanno attuando a livello pubblico e privato per rendere il MUSEO PIÙ ACCESSIBILE.

Il tema APRITI MUSEO vuole raccontare una storia bellissima ai bambini: la storia di un museo aperto a tutti. Per il Museo Diocesano di Cuneo sarà l’occasione per presentare e utilizzare i numerosi supporti alla visita prodotti negli anni come i pannelli in CAA e le tavole tattili.

IL TACCUINO DI F@MU

Per la gioia di tutti i bambini, torna il taccuino F@Mu: 20 pagine di giochi e attività insieme al Testimonial di F@Mu 2023 Diario di una Schiappa per trasmettere ai Bambini i valori di questa edizione: tolleranza, accoglienza, unicità. La piccola pubblicazione sarà stampata in 40000 copie, consegnata a tutti i musei accreditati e consegnata a tutti i bambini che parteciperanno alla loro giornata F@Mu. Il Taccuino 2023 non solo quest’anno parlerà di INCLUSIONE e di ACCESSIBILITÀ MUSEALE ma sarà anche scritto in linguaggio EASY TO READ, un linguaggio semplificato, codificato a livello europeo, che consiste nello spiegare concetti e parole in modo che possano essere compresi facilmente da tutti.