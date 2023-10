Ritorna la rassegna dialettale “Cianciand en piemunteis” organizzata dai Commedianti Niellesi

Sabato 7 ottobre, con ‘Tre sull’altalena’, la compagnia del “Teatro Marenco di Ceva”, darà il via alla 2^ rassegna della commedia dialettale nella Sala polivalente, area della zona sportiva in Via Lesegno, del comune di Niella Tanaro.

La stessa rassegna continuerà il 28 ottobre con l’Associazione culturale Alfonbras che porterà in scena “Parlando di Moliere” adattamento di Ilva Fontana; la terza serata, 11 novembre, vedrà la presentazione di “Rumors” da parte del Laboratorio teatrale III Millenio di Cengio; Sabato 25 novembre ritorna a Niella T la Banda Brusca di Bene Vagienna con la commedia “Unico figlio di madre vedova”.

La rassegna riprenderà sabato 20 gennaio 2023 con la compagnia APS Siparietto di San Matteo di Moncalieri con il testo “L’hai falu per amur” e si concluderà il 10 febbraio 2024 con La cricca del Burgat che porterà in scana “Geromin a veul mariesse”.

Al termine della rassegna, I Commedianti Niellesi presenteranno, in anteprima, il loro ultimo lavoro attualmente in preparazione.

Per Info e prenotazioni : Ferrero Claudia – 3312986821