Francesca Bergesio guida la truppa delle piemontesi in corsa per le finali di Miss Italia

Ecco le undici pre finaliste per il Piemonte e la Valle d’Aosta di Miss Italia che proprio oggi, 4 ottobre, sono giunte in Calabria a Corigliano-Rossano, provincia di Cosenza e che cercheranno di accedere alle fasi finali del concorso di Patrizia Mirigliani. Si tratta di:

Francesca Bergesio Miss Piemonte 2023 (Cervere Cn)

Greta Cugliari Miss Valle D'Aosta 2023 (Nichelino, Torino)

Marella Ruata Miss Rocchetta Bellezza Piemonte e Valle d'Aosta 2023 (Baldissero, Cn)

Elisa Fasoglio Miss Sport Givova Piemonte e Valle d'Aosta 2023 (Torino)

Giulia Maria Vicario Miss Sorriso Piemonte e Valle d'Aosta 2023 (Borgomanero, Novara)

Michela Formaiani Miss Cinema DR Kleein e Miss Social 2023 (Castelnuovo Scrivia, Alessandria)

Nathalie Ferrandello Miss Miluna Piemonte e Valle d'Aosta 2023 (Condove, Torino)

Francesca Spinelli Miss Framesi Piemonte VDA 2023 (Viù, Torino)

Lucrezia Perrucca Miss Eleganza Piemonte VDA 2023 (Corio, Torino)

Anastasia De Costanzo Miss Torino 2023 (Torino)

Ludovica Tullio Miss Prefinalista Piemonte 2022 (Vinovo, Torino)

La selezione si terrà presso il “Bv Airone Resort” fino all’8 ottobre. Vi partecipano 210 ragazze tra le quali una commissione tecnica sceglierà venti finaliste, una per regione, a cui si aggiungeranno le venti Miss regionali proclamate durante le selezioni estive.

Il raduno di Corigliano rappresenta un vero e proprio “ritiro” per le ragazze, una fase di preparazione alle finali, come avviene, si può dire, nel precampionato delle squadre di calcio. E’ un obiettivo della patron: dar vita ad una forma di accademia nella quale le sono affidate per cinque giorni ai loro coach, maestri nel loro campo.

Le fasi finali, come annunciato la scorsa settimana dalla patron Patrizia Mirigliani e dal sindaco Luca Musile, torneranno dopo 13 anni a Salsomaggiore e si terranno dal 7 al 13 novembre. Nell’immaginario collettivo. Salsomaggiore è la città di Miss Italia, la sua sede naturale, avendo ospitato il concorso tra il 1950 e il 2010 per 41 anni, gli ultimi 28 dei quali in maniera consecutiva. E’ una decisione a sorpresa, ben accolta da chi segue il concorso.

LA COMMISSIONE TECNICA DELLE PREFINALI DI MISS ITALIA 2023

Vera Slepoj, Ida Galati e Roberto Emauelli valuteranno le 210 candidate

I componenti della commissione tecnica sono la psicanalista e scrittrice Vera Slepoj, l’esperta di moda, bellezza e comunicazione digitale Ida Galati e lo scrittore Roberto Emanuelli. Spiega Patrizia Mirigliani: “È una giuria composita, molto contemporanea, che tiene conto di momenti di modernità di contenuti e di socialità. Tre giurati di sicura garanzia per storia, profilo e successi personali. Un mix di più generazioni per leggere le miss in ogni singolare aspetto”.