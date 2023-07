Diciottenne di Cervere accede alle prefinali nazionali di Miss Italia

E’ una 18enne di Cervere, Francesca Bergesio, la trionfatrice della prima finale regionale di Miss Italia, che si è tenuta sabato 22 luglio a Venaria.

La giovane studentessa cuneese, iscritta alla facoltà di Medicina presso l’Università di Torino, si è aggiudicata l’elezione a Miss Miluna Piemonte e Valle d’Aosta.

Ad assistere alla sua incoronazione quale reginetta del concorso piemontese circa 2.000 persone, durante una serata che ha portato le partecipanti anche dentro la Reggia di Venaria.

"Una bellezza da Miss Italia, quella di Francesca, il cui viso secondo i giudici ricorda un po' quello della diva degli anni ‘50 Lucia Bosè, Miss Italia nel 1947", annotano gli organizzatori registrando il successo del concorso.

"Francesca sogna il cinema, ma rimane una ragazza coni piedi per terra, per lei Miss Italia rappresenta un percorso personale di crescita", aggiungono. Ora la giovanissima bellezza di casa nostra è attesa alle prefinali nazionali di settembre, che si terranno probabilmente in Calabria.