Francesca Bergesio è la più bella del Piemonte: l'elezione della 18enne di Cervere ieri sera

Francesca Bergesio, 18enne di Cervere, è miss Piemonte. L'elezione ieri a Barbaresco, in una serata caldissima. Il titolo, che si aggiunge a miss Miluna Piemonte e Valle d'Aosta, le dà l'accesso alle prefinali nazionali del concorso, in programma ad ottobre, per eleggere la più bella d'Italia.

Saranno dieci le ragazze del Piemonte che si contenderanno il passaggio alla finalissima.

Francesca è stata sostenuta dal papà Giorgio Maria Bergesio, ieri sera in platea con la moglie Ilaria Abrate, con la figlia minore Virginia e con tanti parenti, zii e nonni arrivati in forze dal piccolo paese del porro per fare il tifo per lei.

Studentessa in medicina, Francesca ha i piedi ben piantati a terra. Sa che non basta essere belle. E infatti, per le prefinali, dovrà dimostrare anche il suo talento. Lo farà recitando un monologo. Ballerina di danza classica e tip tap per tanti anni, si misurerà però con la recitazione, perché, oltre alla moda, tra i suoi sogni c'è il cinema.

Ha studiato e continuerà a studiare anche per questo. Tra una sfilata e l'altra, dall'alto dei suoi 180 centimetri di altezza.

"Ieri sera è stato un sogno. Sono molto molto felice - ci dice al telefono. Sulla passerella portiamo la nostra bellezza ma anche la nostra personalità. Credo di essere arrivata per quello che sono".

Francesca è una ragazza elegante e semplice in modo naturale. Si trucca poco, non ne ha bisogno. Nulla di artefatto nella sua bellezza. Ed è questo che piace di lei e che le ha fatto conquistare due titoli così importanti. "Mi attende un percorso lungo, fatto di studio. Ho una famiglia che mi appoggia ma che mi ricorda sempre che le cose si ottengono con tanti sacrifici e con tanto impegno".