I derby più intensi nella Serie C del calcio italiano

La Serie C regala ogni anno partite emozionanti tra tante squadre di regioni diverse, un campionato competitivo che unisce giovani promesse a calciatori più maturi ed esperti.

Non sarà sotto gli stessi riflettori delle serie superiori del calcio italiano, ma riesce ugualmente ad attirare tantissimi tifosi, guidati da una grande, vera e unica passione.

A rendere ancora più competitivi ed entusiasmanti i vari gironi della Serie C ci sono i tanti derby. Quando arrivano i match più “caldi” e sentiti, l’atmosfera cambia radicalmente, in campo, sugli spalti e da casa si vive con grande trepidazione ogni minuto di gioco.

I derby della Serie C: rivalità e passione e intensità

I tre gironi della Serie C nella stagione 2023-2024 regaleranno davvero tantissimi derby da non perdere assolutamente. Sì sa, questi sono gli incontri più attesi, che sanno coniugare rivalità e passione, dare vita a match intensi, altamente sentiti, sofferti, vissuti. Insomma, partite di calcio che fanno innamorare sempre di più di questo sport!

Questa stagione, tra i derby di rilievo ci sono (con accanto il nome che li rappresenta) :

Cesena-Rimini il “Derby della Romagna” o quello “Emiliano-Romagnolo” Cesena-Spal

Pro Vercelli-Novara Il “Derby del Riso” piemontese

Entella-Sestri Levante, il “Derby del Tigullio”

Catania-Messina, il grande “Derby della Sicilia Orientale”

Olbia-Torres, il “Derby del Nord-Sardegna”

Questi sono alcuni dei derby più noti e sentiti dai tifosi, frutto della rivalità storica, tanto da avere un nome tutto loro. Con così tanti incontri agguerriti la Serie C potrà ritagliarsi la sua grande fetta di spettacolo, condita dalla passione di tutti i tifosi che andranno allo stadio per assistere ai match.

Vediamo nel prossimo paragrafo più dettagli riguardo alle squadre presenti nella stessa regione, così da avere un’idea più chiara di tutti i derby che accompagneranno la stagione partita dopo partita.

Tanti derby in ogni girone di Serie C!

Dai caldi derby tra due squadre dalla grande rivalità, fino ad arrivare agli altri incontri tra città della stessa regione. Sono davvero tanti!

La Regione con più derby è la Lombardia nel Girone A. Sono 8 le squadre pronte a darsi battaglia come Pro Sesto, Renate, Pergolettese, Pro Patria, Mantova, Giana Erminio, AlbinoLeffe, Lumezzane e la nuova seconda squadra dell’Atalanta, l’Atalanta U23.

A seguire c’è la Campania con Avellino, Casertana, Giugliano, Juve Stabia, Benevento, Sorrento e Turris. Ben 7 squadre che renderanno più “frizzante” il Girone C della Serie C italiana.

Ci sono poi il Veneto con cinque squadre nel Girone A (Arzignano, Padova, Vicenza, Virtus Verona e Legnago) o per esempio la Toscana con quattro nel Girone B (Arezzo, Carrarese, Pontedera e Lucchese), così come le Marche (Ancona, Vis Pesaro, Recanatese e Fermana).

Con tante squadre così in ogni girone della stessa Regione, nessuna giornata del campionato italiano di Serie C potrà mai essere banale o noiosa. Come detto all’inizio dell’articolo, non avrà tutti gli occhi puntati come la serie massima in Italia, ma ogni anno ci sono match di tutto rispetto con atmosfere uniche e meravigliose (anche meglio di alcuni incontri di Serie A). Divertiti e scopri il calcio di Serie C e tutti i derby dell’anno!