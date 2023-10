Volley A1F. Cuneo, il via passa per Pinerolo. Primasso: "Tre squadre su tutti, poi le altre. Ce la giocheremo alla pari" (VIDEO)

Le chiacchiere stanno a zero, da domenica si fa sul serio.

Stop a parole, proclami, o incertezze: sarà il campo a dire chi durante l'estate ha lavorato meglio.

Scatta l'edizione numero 80 del campionato di serie A1 femminile, con la regular season che si snoderà lungo cinque mesi: via il 7 ottobre, ultima del girone di ritorno il 24 marzo 2024. Poi i play off, ai quali approderanno le prime otto squadre. Cuneo ci sarà? È quello che auspicano dirigenti e tifosi, pronti a sostenere le Gatte nella loro nuova avventura.

Ne sono successe parecchie di cose negli ultimi sei mesi all'ombra della Bisalta: la sciagurata stagione 2022/2023 è alle spalle e nell'ambiente c'è una gran voglia di voltar pagina.

Nuovo per due terzi il parco giocatrici, nuovi e prestigiosi due dei tre main sponsor: l'entusiasmo non manca. Al campo l'ardua sentenza.

"Siamo molto contenti della squadra che abbiamo costruito - dice il direttore sportivo Gino Primasso -. È chiaro che ora va messa alla prova nelle partite, ma il lavoro svolto sta dando buoni frutti. Il gruppo ha componenti giovani, che non ha mai giocato in A1, ma siamo fiduciosi che l'ottimo lavoro svolto da Massimo Bellano pagherà".

Gli ingressi di Honda e Olivero garantiscono quella tranquillità economica importante: "La società è praticamente nuova - continua Primasso -. I due presidenti Bianco e Mannini hanno fatto un lavoro incredibile in questo ultimo anno. Ciò ha dato molta tranquillità a tutti noi soci. L'arrivo di Honda e Olivero è motivo d'orgoglio".

Fin dove può arrivare questa squadra? Il direttore sportivo è giustamente ottimista: "Sarà un campionato a due trazioni. Ci sono tre, forse quattro squadre davanti a tutti. Dietro le altre, compreso noi, a giocarsi gli altri posti".

Un derby scomodo quello della prima giornata: "Iniziamo con Pinerolo, che ha fatto un'ottima campagna acquisti: hanno preso giocatrici esperte e questo potrebbe giocare a loro favore, ma noi abbiamo un gruppo al quale crediamo molto".

L'importanza del pubblico: "Stiamo lavorando con campagne mirate per portare più gente possibile alle partite durante l'anno, il sostegno ed il calore dei Crazy Cats sarà un valore aggiunto".

Trasferta d'esordio a Villafranca Piemonte, poi due partite in casa per Cuneo: "Con Conegliano sarà divertente assistere allo scontro tra le sorelle Haak - chiude Primasso -, ma non dimentichiamoci che il sabato successivo arriverà il Vallefoglia degli ex Pistola e Degradi".

Insomma, siamo solo all'inizio ma ci sarà già da divertirsi.