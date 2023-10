Tragedia sul lavoro a Sommariva Perno: muore un 71enne

Matteo Rosso, anni 71, ex dipendente Arpa in pensione ha perso la vita ieri sera in un incidente avvenuto nel cortile della sua azienda agricola, in località Loghero di Sommariva Perno.



Al vaglio la dinamica della disgrazia, avvenuta non in campagna, ma nel cortile di casa, dove un movimento del mezzo agricolo avrebbe travolto l’uomo senza lasciargli scampo.



Commozione e vivo dispiacere per l’ennesima tragedia sul lavoro in tutto il paese, espressa innanzitutto dal vice sindaco Stefano Rosso, vicino di casa del defunto: “Matteo era una persona molto conosciuta e stimata da tutti, un gran lavoratore. Non è ancora chiaro se il fatto sia accaduto per un malore o per altre cause, ma è davvero un dolore per tutta la comunità. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia e il cordoglio di tutta l’amministrazione comunale, del sindaco e sono sicuro, di tutti i sommarivesi”.



Matteo Rosso lascia la moglie Graziella, le figlie Elisa, Laura e Silvia e le nipoti Martina, Nicoletta, Letizia e Camilla.



Il SS. Rosario sarà recitato domenica 8 ottobre alle 20.30 nella parrocchia di Sommariva Perno. I funerali verranno celebrati lunedì 9 ottobre alle ore 15.30 partendo dalla Casa Funeraria 'Lusso&Racca' strada Falchetto 61/b - Bra.