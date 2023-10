Cuneo aspetta Per Guardiola: tutto esaurito al palazzetto per l'allenatore del City

Cuneo si prepara ad accogliere Pep Guardiola. Lunedì 9 ottobre dalle ore 10 l’allenatore del Manchester City varcherà le porte del Palazzetto dello Sport di Cuneo, già “sold out” in ogni ordine di posto, per partecipare all’evento “Dialoghi sul talento con Pep Guardiola”, realizzato dalla Fondazione CRC in collaborazione con Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, Fondazione Guardiola Sala e con il supporto di Collisioni.



Dopo un incontro con gli organi di informazione, Guardiola si trasferirà in platea dove ad attenderlo ci saranno migliaia di studenti delle scuole secondarie di secondo grado (superiori) della provincia di Cuneo. Lo accompagnerà Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC, ente promotore dell’iniziativa, affiancato da Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, e dal fratello Pere Guardiola, presidente della Fondazione Guardiola Sala. L’appuntamento, moderato da Alberto Brandi, condirettore Sport di TgCom24, porterà gli studenti a ragionare sul tema del gioco di squadra e del talento e sul valore dello sport come strumento di crescita personale e di inclusione sociale. Animeranno la mattinata gli interventi di tre giovani talenti dello sport cuneese: la nuotatrice Sara Curtis, la mezzofondista Anna Arnaudo e la calciatrice Michela Giordano. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione CRC.

Dopo un video introduttivo dell’evento, saliranno sul palco del Palazzetto le autorità invitate, che porteranno ciascuna un saluto e una breve riflessione su quanto il talento e il gioco di squadra sono stati importanti nella loro esperienza di vita. Interverranno Alberto Cirio (presidente Regione Piemonte), Luca Robaldo (presidente Provincia di Cuneo), Patrizia Manassero (sindaca di Cuneo), Giovanni Azzone (vicepresidente Acri e presidente Fondazione Cariplo) e Fabrizio Palenzona (presidente Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria e presidente Fondazione CRT).

Al termine degli interventi istituzionali, il presentatore Alberto Brandi chiamerà sul palco Ezio Raviola, Pere Guardiola e Massimo Mauro per approfondire le attività portate avanti dalle Fondazioni da loro presiedute e i progetti di collaborazione realizzati congiuntamente. Dopo i racconti e le testimonianze di Sara Curtis, Anna Arnaudo e Michela Giordano, sul palco, attesissimo, sarà il turno di Pep Guardiola che dialogherà attorno al tema del talento spalleggiato da Massimo Mauro. La discussione sarà stimolata anche da alcune domande degli studenti.