Si perde e lancia l'allarme, poi cala il buio: si cerca una donna a Madonna delle Grazie di Acceglio

Sarebbe stata lei stessa a lanciare l'allarme alle ore 17 mentre si trovava su una pietraia nei pressi della cappella di Madonna delle Grazie nel comune di Acceglio. La donna, di cui non si conosce l'età, probabilmente impegnata in un'escursione, avrebbe chiesto soccorso una volta persa la via del ritorno.

Subito mobilitate le squadre di soccorso hanno cercato di individuarla e raggiungerla. Poi, calato il buio, si sarebbero perse le sue tracce. Al momento stanno intervenendo diverse squadre del soccorso alpino via terra, i vigili del fuoco con il nucleo Saf e i Sapr con i droni, le squadre Sagf della Guardia di Finanza.

In questi minuti è in corso di allestimento l'Unità di Comando Locale (UCL) dei vigili del fuoco con base ad Acceglio. Una volta individuata sarà probabilmente recuperata con mezzo aereo dei vigili del fuoco.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO