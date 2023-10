Cordoglio dell’Avis Bra per la scomparsa del medico volontario Anthony Fannoh

Il ricordo del direttivo e dei volontari è coagulato in un messaggio pieno di affetto e commozione: "Ci ha lasciati un grande amico, un volontario che per anni si è occupato in sede di prelievi e assistenza. Cuore generoso, attento, serio, ma pronto alla battuta e allo scherzo per rinfrancare coloro che con timore si apprestavano a donare il sangue".