Audi Zentrum Cuneo lancia l’Open Week Audi Prima Scelta plus

Da Audi Zentrum Cuneo, la Concessionaria Audi Ufficiale di Borgo San Dalmazzo presieduta da Dindo Capello, dal 14 al 21 ottobre è in arrivo una promozione speciale dedicata ad Audi Prima Scelta :plus; le vetture Audi usate certificate che assicurano lo stesso livello di esclusività e avanguardia delle Audi nuove.

Usato Audi Prima Scelta :plus in promozione dal 14 al 21 ottobre

Da sabato 14 al 21 ottobre, nella Concessionaria Audi Zentrum Cuneo di via Attilio Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, arriva l’Open Week Audi Prima Scelta :plus, una settimana di promozioni dedicate all’Usato Audi Garantito, l’unico che offre l’accuratezza di 110 controlli, dal più piccolo dettaglio di carrozzeria all’intero motore, per garantire lo stesso livello di esclusività e avanguardia delle Audi nuove. Scegliendo le formule di acquisto Più Credito :plus e Audi Value, che consente tutta la tranquillità del valore futuro garantito, è possibile beneficiare di:

Prime 2 rate rimborsate

Tasso agevolato a 4,99%

Piano di manutenzione 48 mesi in omaggio

Audi Value: la formula personalizzabile

Audi Value è la soluzione di acquisto che consente di personalizzare l’anticipo, la rata, la durata, il chilometraggio e gli eventuali servizi aggiuntivi in base alle proprie esigenze. È la soluzione che permette di salire a bordo di una nuova Audi usata con la certezza del suo valore futuro garantito e affrontare la scelta con più tranquillità. Inoltre, con Audi Value, al termine del finanziamento è possibile decidere se completare l’acquisto della vettura, sostituirla o restituirla.

Audi Prima Scelta :plus: l’Usato Audi con ineguagliabili standard

Il programma Audi Prima Scelta :plus permette di ottenere, con l’acquisto di un’auto usata con meno di 96 mesi e 150.000 km, tutta una serie di benefici di livello superiore:

110 controlli: con il programma Audi Prima Scelta :plus , Audi Zentrum Cuneo dedica 110 controlli alla vettura. Ciascuno chiaramente specificato per garantire ineguagliabili standard di qualità, in puro stile Audi.

, Audi Zentrum Cuneo dedica 110 controlli alla vettura. Ciascuno chiaramente specificato per garantire ineguagliabili standard di qualità, in puro stile Audi. Certificazione chilometraggio: alla documentazione dell’auto viene allegata una certificazione del chilometraggio, insieme alla “Verifica dei 110 punti”.

Permuta usato: acquistando una vettura Audi Prima Scelta :plus , la Concessionaria Audi Ufficiale si occupa del ritiro della vecchia auto e mette a disposizione del cliente un team specializzato per la valutazione dell’usato, secondo le reali quotazioni del mercato.

, la Concessionaria Audi Ufficiale si occupa del ritiro della vecchia auto e mette a disposizione del cliente un team specializzato per la valutazione dell’usato, secondo le reali quotazioni del mercato. Servizio mobilità: il cliente può contare su un compagno di viaggio che viene in aiuto, intervenendo con una gamma di soluzioni mirate a risolvere l’inconveniente.

Vettura sostitutiva: quando sarà necessario fare il tagliando, o per qualsiasi eventuale sosta in officina, la Concessionaria Audi Zentrum Cuneo offre una vettura sostitutiva dai costi contenuti.

Giro di prova: per trovare il giusto feeling tra il cliente e la sua Audi Prima Scelta :plus , Audi Zentrum Cuneo offre la possibilità di un giro di prova prima di sceglierla.

, Audi Zentrum Cuneo offre la possibilità di un giro di prova prima di sceglierla. Garanzia: fino a 4 anni di garanzia dall’acquisto su tutte le vetture Audi Prima Scelta :plus con meno di 96 mesi e 150.000 km.

È possibile scoprire le vetture Audi Prima Scelta :plus, in promozione dal 14 al 21 ottobre, tutti i giorni con il consueto orario e domenica 15 dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30.

Per maggiori informazioni e rimanere sempre aggiornati, visitare il sito www.myaza.it, la pagina Facebook e Instagram di Audi Zentrum Cuneo.