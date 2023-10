Lo Spaccio Freschi Biraghi di Cavallermaggiore apre le porte all’autunno con tante offerte imperdibili

Lo Spaccio Freschi Biraghi di Via Cuneo 1 a Cavallermaggiore, situato di fianco alla sede della nota azienda piemontese leader in Italia nel settore lattiero caseario, apre le porte all’autunno e anticipa il Natale con tante promozioni speciali su una vasta gamma di prodotti Biraghi, sui cesti di Natale e sul nuovo assortimento di vini e liquori piemontesi.

In occasione della promozione “Ottobre Eccezionale”, da mercoledì 11 ottobre a domenica 5 novembre 2023 saranno scontati fino al 45% più di 100 prodotti e si potranno trovare oltre 300 etichette tra vini e liquori del nuovo assortimento presente nello Spaccio Freschi Biraghi, accuratamente selezionate in base ai parametri di qualità e tradizionalità piemontese.

Tra i protagonisti della stagione troviamo i Biraghini Snack 100g, presentati nella loro veste azzurra per omaggiare la partnership con la Nazionale Italiana di Calcio, il Grattugiato Gran Biraghi 100g con il nuovo pack in edizione limitata che raffigura la squadra della Nazionale, il Latte UHT, il Pecorino in Spicchio, i Petali e i vari Spicchi di Gran Biraghi. Fino al 5 novembre sarà inoltre possibile prenotare i cesti di Natale scontati fino al 30%.

Nonostante l’autunno, continua ad essere disponibile anche il rinomato Gelato Biraghi in formato cono, coppa e vaschetta. Ideale per una pausa dolce ma golosa, da sempre è amato da grandi e piccini 365 giorni all’anno.

Lo Spaccio Freschi Biraghi, rinnovato completamente nell’aprile 2017, è da sempre un punto di riferimento del territorio grazie alla sua proposta di prodotti sani e genuini.

Orari di apertura: il lunedì solo il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 19.00; dal martedì alla domenica invece dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 e alle ore 19.00.