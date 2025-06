«Essere sé stessi è un diritto, anche al lavoro»

Un confronto diretto, autentico, coinvolgente. L’inclusione non come dichiarazione d’intenti, ma come pratica quotidiana, responsabilità condivisa e leva di crescita collettiva. È il messaggio emerso da “Be Pride! L’inclusione che trasforma”, l’appuntamento che ha chiuso il ciclo primaverile degli ITT Talks, organizzato nei giorni scorsi presso la sede aziendale di Barge e trasmesso anche in streaming.

Ospite del talk è stato Igor Šuran, direttore esecutivo di Parks - Liberi e Uguali, associazione di riferimento per le imprese impegnate nella valorizzazione della diversità e nella promozione di ambienti di lavoro inclusivi. Šuran ha spiegato che l’inclusione si costruisce con azioni quotidiane e che essa richiede l’ascolto delle persone, la creazione di contesti sicuri e la capacità di riconoscere le esigenze individuali per permettere a ciascuno di esprimere il proprio potenziale.

L’incontro è stato introdotto da Maria Graziano, Talent Management Director di ITT, che ha ricordato l’impegno già avviato dall’azienda nel percorso verso una cultura organizzativa sempre più inclusiva, anche grazie alla certificazione per la parità di genere e alla costituzione del gruppo interno Gdi-Disabilità&Inclusione.

«Questo incontro - ha commentato Maria Graziano a nome dell’azienda - ci ricorda che i valori di rispetto e responsabilità che guidano ITT devono tradursi in azioni, prese di posizione e consapevolezza. È nostro compito garantire che ogni persona si senta al sicuro nel condividere la propria esperienza e al tempo stesso favorire un ambiente in cui anche chi non vive certe situazioni in prima persona sappia riconoscerne l’importanza. L’inclusione è un obiettivo comune: passa dal linguaggio, dall’ascolto, dal coraggio di rompere il silenzio».

ITT, azienda leader a livello globale nella produzione di pastiglie per freni auto, conferma così il proprio impegno a favore della sostenibilità sociale e del benessere delle persone. Il ciclo ITT Talks riprenderà dopo l’estate con nuovi appuntamenti dedicati ai temi della trasformazione culturale e organizzativa.