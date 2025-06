Domenica 22 giugno alla scoperta di Villa Belvedere Radicati tra ’600 e ’700: un viaggio nel tempo a Saluzzo

Domenica 22 giugno sarà possibile riscoprire com’era Villa Belvedere Radicati tra il ‘600 e il ‘700, grazie alle visite guidate tematiche organizzate dall’associazione “Arte, terra e cielo” con partenze cadenzate ogni ora.

Il programma prevede turni alle ore 10, 11 e 12 al mattino, e nel pomeriggio alle 15, 16, 17 e 18.

Situata sulla collina di Saluzzo, in via San Bernardino 17, l’antica Villa sarà il fulcro di un percorso che unisce architettura, storia e memoria nobiliare.

Oltre alla visita della dimora, sarà possibile accedere alla cappella di San Grato, che si trova davanti al cancello d’entrata della Villa.

La chiesa è luogo di sepoltura scelto dalla famiglia Radicati di Marmorito.

Particolarmente significativa è la tomba di Anna Maria Radicati, ultima esponente della famiglia, alla quale si deve la donazione della Villa al Comune di Saluzzo, avvenuta dopo la sua morte nel 1977.

La visita guidata sarà un’occasione per riscoprire la storia della Villa e della famiglia che ne ha segnato il destino.

L’ingresso alla Villa, comprensivo della visita guidata, è di 5 euro per il biglietto intero e 3 euro per il ridotto (riservato a ragazzi tra i 10 e i 17 anni, over 65, gruppi e scuole).

Gratuito per i bambini sotto i 10 anni e per i tesserati dell’associazione “Arte, terra e cielo”.

Disponibile anche un biglietto famiglia (2 adulti + 2 ragazzi) a 12 euro.

La Villa è aperta ogni domenica e nei giorni festivi con orario continuato: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Prenotazioni per la visita guidata di domenica 22 giugno sul sito: www.villabelvedereradicati.it

al seguente link: https://www.villabelvedereradicati.it/prenotazione/la-villa-tra-600-e-700/5

Per informazioni e prenotazioni è possibile anche contattare il numero 351-5718472 o scrivere a associazione.arteterracielo@gmail.com