Cuneo, al PUF l’inaugurazione della comunità Bisalta e l’alloggio in autonomia “Angeli” [GALLERY]

La comunità Bisalta e l’alloggio in autonomia “Angeli” hanno trovato, ieri (venerdì 13 ottobre), una nuova casa ufficiale: la nuova sede presso la palazzina degli Uffici Finanziari di via Bongioanni 36 a Cuneo è stata infatti inaugurata alle 17.30.

Già dal 2022, nel piano ammezzato del PUF, il Consorzio ha aperto il servizio di convivenza per anziani autosufficienti “Dolce Casa” e il Centro per le famiglie.

I due servizi accolgono sei ragazze e quattro ragazzi con disabilità gestiti dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese. “Siamo molto contenti di poter ufficialmente inaugurare i nuovi locali – hanno commentato il presidente del Consorzio Giancarlo Arneodo e il direttore Giulia Manassero - . Siamo certi che la nuova collocazione, in centro città, potrà facilitare il processo di integrazione ed inclusione delle persone con disabilità che risiedono nelle due strutture. E in proposito, guardiamo con fiducia a tutti i contatti avviati e alle iniziative intraprese per coinvolgere le realtà presenti nel quartiere in diverse forme di collaborazione e sinergia”.

"Vedervi in casa è molto bello - ha aggiunto Arneodo - : è un luogo accogliente di per sé ma vederlo vissuto lo rende ancor più pregevole. Un grosso augurio a voi per l'avvio di questa nuova esperienza".

"Questi luoghi sono stati vuoti per un tempo davvero infinito, tanto cominciare a rappresentare un problema e un rammarico per la Città - ha aggiunto Manassero - . In questi anni, però, è stato fatto davvero molto per trovare una soluzione a una situazione davvero disperata: ora siete più vicini al cuore della città e ai suoi servizi. Spero davvero questo diventi un luogo di serenità, vi auguro un buon futuro e un buon soggiorno".