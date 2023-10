Gentile direttore,

Desideriamo ringraziare il gruppo di Protezione Civile di Piasco per il prezioso aiuto e la costante presenza, anche con un automezzo, che ci ha permesso di pulire in sicurezza il nostro paese in occasione dell'iniziativa del 14 ottobre promossa da Valerio Anghilante.

Il gruppo dei volontari ambientali