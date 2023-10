Confindustria presenta l'Energy Community Lab per lo svilippo delle Comunità energetiche rinnovabili

Energy Community Lab: un centro di competenze e aggregazione per lo sviluppo delle Cer (Comunità energetiche rinnovabili) sul territorio provinciale.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina, lunedì 16 ottobre, in sala Ferrero di Confindustria Cuneo.

Ad aprire i lavori la direttrice Giuliana Cirio: “Siamo qui a presentare un'infrastruttura che come Confindustria abbiamo pensato di costruire a favore di imprese, Pubblica Amministrazione e associazioni. Il Lab è un aggregatore di competenze per offrire informazioni e una consulenza gratuita di primo livello”.

“Questa è un'idea che ci consente di esprimere le politiche di area vasta - ha aggiunto Luca Robaldo, presidente della Provincia -. Il nostro auspicio è di continuare a lavorare insieme per governare questi processi”.

Cosa offre il Lab? Momenti di approfondimento e conoscenza sulle Cer. Poi una consulenza di primo livello su come avviare una Cer dal punto di vista organizzativo, legale, fiscale, normativo, progettuale e tecnico. Si rivolge a imprese, pubbliche amministrazioni, enti e cittadini. Con il pregio di avere un comitato tecnico scientifico presieduto da Sergio Olivero, responsabile Business&Finance Innovation Energy Center, Politecnico di Torino.

A coordinare l'incontro è stato Andrea Corniolo, responsabile Servizio Sicurezza, Ambiente, Energia, Alimenti per Confindustria Cuneo: “Oggi con noi ci sono partner importanti come il Politecnico di Torino e GoCer. In platea abbiamo imprese, enti pubblici e istituzioni. Perchè è importante ragionare su come mettere in piedi le Cer, ma soprattutto pensare al domani e a come devono essere gestite”.

Sergio Olivero ha paragonato il lavoro sulle Cer ad un iceberg: “La parte emersa sono gli incentivi sull'autoconsumo. Ma occorre costruire valore per ridistribuirlo. È utile che nascano entità finalizzate alla gestione aggregata delle Cer che sono a tutti gli effetti delle aziende, soggetti giuridici di diritto autonomo con finalità mutualistiche”.

Luca Barbero, coordinatore GoCer (Gruppo Operativo Comunità Energetiche Rinnovabili): “Le Cer sono tanta roba. Partendo dall'esperienza di Magliano Alpi si è aperto un mondo. Sono tante le possibilità che si aprono, dalla mobilità sostenibile alla produzione di energia che poi consumeremo. L'obiettivo primario è la democratizzazione dell'energia. Non parliamo di comunità energetiche industriali ma di Cer di territorio. Si deve puntare al sostegno di aziende e famiglie. Le Cer sono di tutti ed è l'unico modo per farle”.