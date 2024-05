Cuneo, le ombre di tettoia Vinaj si allungano all’ex caserma Cantore: chiesta una commissione speciale

A Cuneo non si placano le agitazioni relativamente alla gestione di alcuni degli immobili pubblici di più ampia rilevanza: dopo tettoia Vinaj, adesso sembra essere la volta dell’ex infermeria e caserma Cantore (che con l’immobile di piazza Foro Boario condivide collegamenti diretti e importanti, grazie alla srl Exin Cantore).



Il gruppo consigliare di minoranza degli Indipendenti, infatti, ha richiesto ufficialmente al presidente del Consiglio comunale Marco Vernetti di spingere alla convocazione con urgenza della commissione consiliare deputata all’analisi della gestione dei locali dell’ex infermeria.



Una richiesta che, a dirla tutta, il gruppo aveva avanzato anche a inizio mese con la presentazione di un’interpellanza in cui è anche tornato a porre cinque domande specifiche alla sindaca e alla giunta rispetto al contenzioso tra Comune e Tettoia Vinaj srl: perché siano stati impiegati sette anni per iniziare l’azione legale, perché non sia stata richiesta la consegna della fidejussione prevista dal contratto, perché l’attività di somministrazione bevande e alimenti presente nell’immobile sia stata permessa nonostante il mancare di 300mila euro di monetizzazione dei parcheggi, perché l’azione legale sia stata intentata in una modalità che potesse addivenire inevitabilmente alla sola risoluzione del contratto e restituzione dei locali e infine perché, a oggi, il Comune non sia ancora rientrato in effettivo possesso dei locali stessi.



Vedremo se e quando verrà data risposta all’istanza del gruppo consigliare.