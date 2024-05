Immobili dell’Asl Cn1 in vendita a Viola, Racconigi, Busca, Demonte e Venasca

Il giorno 14 giugno alle ore 10 presso la sala riunioni dell’Azienda Sanitaria Locale CN1 sita in via Ospedali 5 a Savigliano si terrà l'asta pubblica per l'alienazione di cinque immobili di proprietà siti in Busca fraz. San Chiaffredo via Antica di Cuneo 83/A - prezzo a base d'asta € 85.410; Demonte, via Perrier 1 - prezzo a base d'asta € 37.800; Demonte, via Gioffredi 3 - prezzo a base d'asta € 11.610; Demonte, Via Nicolai 1 - prezzo a base d'asta € 19.667; Venasca, via Antonio Favole 5 - prezzo a base d'asta € 36.450. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 13.06.2024.