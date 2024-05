Ancora maltempo: domani sarà allerta gialla sulle pianure del basso Cuneese

L’avvicinamento di un vortice depressionario dalla Francia nordoccidentale verso l'arco alpino sta apportando flussi umidi sudoccidentali sulla regione e conseguente tempo perturbato. Ma è nel corso del pomeriggio di domani che la perturbazione raggiungerà in modo intenso la nostra provincia.

Sono infatti attesi rovesci e temporali più intensi al mattino sull'alto Piemonte e al confine con la Lombardia e, dal pomeriggio a causa della repentina rotazione delle correnti da nordest, soprattutto sulle pianure e zone pedemontane del basso Torinese e del Cuneese.

In queste zone scatterà, quindi, l'allerta gialla per maltempo.



L’afflusso di aria fredda porterà a un calo dello zero termico e della quota neve che si assesterà intorno ai 1900-2000 m sui settori alpini. I fenomeni previsti determinano per domani allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali: saranno possibili locali allagamenti, cadute alberi ed isolati fenomeni di versante.

Un miglioramento delle condizioni meteorologiche è atteso nella giornata di mercoledì, quando l'allontanamento del minimo verso il sud Italia sarà seguito da una graduale rimonta dei valori di pressione sul territorio piemontese.