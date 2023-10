Confindustria Cuneo e Geatop insieme per potenziare le attività delle imprese associate

L’intesa nasce per sensibilizzare le imprese sull’importanza della metrologia nel business aziendale.

“L'accordo rientra nel nostro piano industriale volto a condividere l'esperienza maturata negli anni, prima attraverso la realizzazione del nostro Laboratorio Metrologico, un progetto in cui ci vede attori insieme ad un partner di assoluta eccellenza come Hexagon, ed oggi a promuovere un percorso di conoscenza sul territorio supportati e affiancati da una Associazione di assoluto prestigio come Confindustria”. Commenta Luca Martin, presidente di GEATOP S.r.l.: “Questa opportunità rappresenta un passo significativo nella nostra crescita e nello sviluppo dell'azienda, perché ci consentirà di condividere con una vasta rete di imprese qualificate, risorse e conoscenze nei diversi settori della produzione e, ancor più importante, di trasferire le competenze acquisite nel corso degli anni maturate in cantieri di grande prestigio direttamente al nostro territorio”.